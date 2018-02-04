「政府的敵人」  香港21歲周庭遭取消參選資格

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）政黨「香港眾志」常委、前副秘書長的香港青年周庭(Agnes Chow)，上週被港府取消311立法會補選的參選資格，這使「香港眾志」全員皆無法參與補選，也是香港與中國政府對這些「敵人」的施壓手段。

英國《衛報》報導，即將在3月11日舉行的香港立法會補選，是2016年底因中國人大釋法，6名非建制派議員被取消議員資格後的補選。為期兩星期的立法會補選提名期自上(1)月16日展開，至本(2)月1日截止，但其中有4名參選人被取消資格。周庭是其中最後一位。

通知書指周庭所屬的「香港眾志」主張「民主自決」、以公投方式處理香港體制問題，與《基本法》不符，並「與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸」，因不符合《立法會條例》規定，以致提名無效。

此舉並未打擊周庭士氣，21歲的她站出來要求國際社會共同捍衛香港，不要屈服於中國勢力之下，否則香港未來的民主前景將十分渺茫。她說，「政府的禁令不是針對我個人，是針對與政府有不同立場的整個年輕世代」，「政府要的是年輕人對中國政府與共產黨的忠誠與情感，任何背離這些想法的思想都不被容許。」

周庭提到自己為了爭取香港前途而中斷學業一事，「很多人會把這視為犧牲，但這不是為我個人」，「我誓言為香港奮鬥，這點犧牲和那些因此而入獄的人根本無法相比。」

而當香港政壇再度發生這類事件，近日正在北京訪問習近平的英國首相梅伊，也曾承諾將提出棘手的人權議題與中國討論，但周庭認為，「英國應該展現更強硬的態度，要求中國確實承擔責任」，「我對英國有很高期待，因為英國與中國簽訂了國際條約並有義務監督香港的情勢。」

對於周庭遭剝奪參選資格，英國外交部也立即發表聲明關注，強調選舉權應受《基本法》26條以及《香港人權法案條例》保障，又指高度自治、自由和權利是港人生活模式核心，理應受到尊重。歐盟及加拿大則發表直接指責，批評港府此舉弱化了香港做為自由開放社會的國際聲譽。

另一方面，最近剛有美國律師與議員團提名周庭的學運夥伴，黃之鋒、羅冠聰、周永康及整個香港雨傘運動角逐2018年諾貝爾和平獎，肯定他們透過和平努力與自決帶起一個自由繁榮的香港。

儘管目前仍不知道周庭是否會將這起政府判決上訴到法院，但她已投身替另一位傾民主派候選人站台、發起造勢活動，並持續替她自己所受的不公發聲。港府剝奪她與「香港眾志」夥伴的參選資格，周庭認為這還只是政府抑制異議的開始，她說，「我很擔心在未來，任何反對政府的人都會被扭曲為政府的敵人。」