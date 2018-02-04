非洲人太胖？  25年來非洲的肥胖人口驟升

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）快速的都市化和緊接而來轉變的生活方式，反映了非洲逐漸興起的身材肥胖問題，預估到2030年，非洲的都市人口將高達50%、到2050年更將佔總人口的60%。

美媒Quartz報導，高程度的都市化現象伴隨著生活方式的改變，如運動人口的下降、越來越多人習慣攝取高卡路里的速食和高糖份飲料，也在這些發展中國家帶來鄉村與城市人口的肥胖問題。

肥胖的指標亦即體重超過理想標準值20%，或者確切來說BMI數值為30或以上。肥胖是健康隱疾，提高了罹患心血管疾病、糖尿病、高血壓、冠狀動脈心臟病和某些癌症的機率，也替健康與社會資源帶來負擔。

肥胖對孕婦的影響更嚴重，研究發現母體過於肥胖對母親和新生兒的健康都不好，將有更高風險的流產、死胎或發育不健全機率；也可能併發某些病症，如妊娠期糖尿病、子癲前症(pre-eclampsia)。肥胖對產後的女性和新生兒健康也有風險，包括罹患心臟病、高血壓和糖尿病的高風險；也可能降低避孕的有效性，或影響女性子宮的正常運作。

為了瞭解非洲人口肥胖的程度，研究人員取樣24國、長達25年的人口分布與健康數據，每五年重新取樣一次，發現25年來不僅肥胖問題日益升高，特別是15至49歲的都市女性肥胖比例最高。

研究結果發現，在這24國裡，其中17國的民眾肥胖比例顯著上升，更有4國民眾的肥胖人口數占全國20%以上。又以都市女性的肥胖情形最嚴重，在過去25年來明顯惡化。

若以國家區分，埃及的肥胖問題最嚴重，全國人口中39%民眾身材過胖，而迦納以22%的高比例次之。兩國在過去25年的肥胖人口比例也有大幅成長，此外，肯亞、盧安達、象牙海岸、烏干達等國的肥胖人口比例成兩倍增長，布吉納法索、馬拉威、坦尚尼亞等國則有高達三倍的成長。儘管這些國家的肥胖普及率不及埃及或迦納，他們的人口肥胖比例卻驚人增長。

如何從政策著手改善？

對政府來說，抑制肥胖就是抑制因生活方式而起的疾病，最重要的第一步，如糖尿病、高血壓、心血管疾病等，估計罹患這類非傳染性疾病的人口數，將在2030年超過罹患傳染性疾病的人數。

因此更需要政府關注與政策介入，鼓勵都市地區民眾採用較健康的飲食，加強運動，並注重減肥。政策上也應鼓勵民眾少攝取不健康飲食，包括從食物的財政政策著手、對加工食品所列出成份配方的嚴格把關、要求食物與營養素標誌、限制或禁止不健康食品的銷售，或讓健康飲食更廣為人知。

在提高民眾運動量方面，透過都市規劃與設計、交通、組織政策與基礎建設如公園的搭配，都能提升民眾運動的動機與意願；這些政策也曾在許多已開發國家實施過，並產生顯著成效。