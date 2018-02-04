世界麵包大師競賽　謝忠祐「蝴蝶」創意驚豔評審

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在法國巴黎舉辦的歐洲麵包大展當地時間3日登場，重頭戲有麵包大師競賽及世界甜點藝術大賽，均有台灣代表參加。打頭陣的謝忠祐以特別構思的蝴蝶麵包，及具台灣特色的草莓麵包，吸引評審注意。



歐洲麵包大展（Europain）展場位於巴黎北郊，自3日起到6日舉行，兩項大賽都將於6日頒獎。



中央社報導，麵包大師競賽（Masters Boulangerie）屬個人賽，對麵包師傅來說是國際賽場上的「終極」個人榮譽，分為藝術麵包、營養麵包、甜麵包3項，每項各有6人競爭。



台灣團隊由資深麵包師傅吳寶春率領，帶著王鵬傑、謝忠祐、陳有鋕，與日本、法國等強勁對手一決高下。



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首日出賽的謝忠祐，一早4時半就在工作檯前忙碌，他參加的項目是營養麵包。今年主辦單位強調創新的重要性，參賽者構思和製作時，都必須考量到這一點。

謝忠祐的作品花樣繁複，令人驚豔的蝴蝶麵包，不僅隱含他「化蛹成蝶」的期許和努力，技法上也成功呈現出細緻的雙翅紋路，還用蝶豆花、甜菜根分別與可可脂融合，調出不同顏色，以噴槍替蝶翅上色，有評審特別好奇詢問製作技巧。

首日出賽的謝忠祐主攻營養麵包項目，他為此次賽事花了至少9個月構思。中央社

另外，謝忠祐以大湖草莓乾揉入麵包，加上台灣生產的甜菜根粉及菠菜粉替麵包上色，以隔夜低溫發酵的方式，保留草莓香氣，作為「國家特色麵包」。



中央社引述謝忠祐說，他為此次賽事花了至少9個月構思，兩個月前才最終定案。整體來說，比賽時的烤箱溫度、發酵結果、成品色澤和流程，都比在台灣練習時更好。



台灣團隊中的陳有鋕和王鵬傑，在接下來的賽事中，則是分別參加甜麵包和藝術麵包項目。



王鵬傑於2016年代表台灣參加團體賽時，打造出一尊揮擊棒球的原住民球員像。他受訪時說，這次他準備以台灣陣頭文化為主題。



王鵬傑認為陣頭「是台灣特有的武術、藝術文化，尤其是服飾、畫臉的妝容等等，我覺得是台灣很美的藝術，希望藉著麵包，讓大家重新認識這個台灣本土的文化。」



為配合今年的創新要求，王鵬傑將用大量手工方式呈現作品，不同於一般藝術麵包以模具處理居多。



在世界甜點藝術大賽（Mondial des Arts Sucres）方面，由年輕師傅陳星緯及蔡馥如代表台灣出賽。



這項賽事今年是第10屆，主題為「法式奢華」，有16組、共32人參加，他們要在19小時之內完成糖製工藝作品、巧克力工藝作品、個人蛋糕等多種指定項目。