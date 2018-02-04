NETFLIX首部華語片導演　馬籍柯汶利獲台灣「梅花卡」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）NETFLIX首部自製華語電視劇、台灣《擺渡身》的馬來西亞籍導演柯汶利，今(4)日接到台灣移民署所頒發的永久居留證「梅花卡」，興奮不已。

一身黑衣，一臉帥氣，來自馬來西亞的柯汶利， 拿到台灣的梅花卡後，希望能發揮所長，繼續在影視產業上盡力發揮，期待將台灣所經營的資源及攝影團隊，一起帶回母國馬來西亞拍片。

過去曾目睹南亞海嘯的經驗，成為柯汶利未來規劃的拍攝主題，他計畫以南海大海嘯為名，拍出一部心血作品，榮耀台灣與家鄉。

柯汶利獲頒台灣永久居留證「梅花卡」，非常開心，表示願繼續為台灣電影盡一份心力。

來台就學後就愛上這塊土地，柯汶利決定留下來發展。他曾以國立台北藝術大學研究生身分製作首部短片《自由人》，拿下4座金鐘。《自由人》也代表台灣角逐第88屆奧斯卡最佳實景短片、入圍前十名。

移民署核發永久居留證「梅花卡」，對他的專業予以肯定，藉此攬才作為，盼望他能繼續為台灣藝文產業發光發熱。

柯汶利通過申請梅花卡的審查理由是，在文化、藝術、科技、體育、產業等各專業領域，參加國際公認之比賽、競技、評鑑得首獎。

Netflix 是網路電視領導品牌，去年(2017)8月4日Netflix宣布，首部自製華語電視劇《擺渡身》同步於全球各地上架。全球會員將可以同時在Netflix平台上收看。

柯汶利執導的《擺渡身》是與之前在台灣推出造成收視轟動的《通靈少女》幕後製作團隊IFA Media攜手合作。​

柯導拍片十分關注的神請，為求盡善盡美，不容一絲一毫的瑕疵出現。

​柯汶利今年33歲，但仍像個大男孩般充滿活力。懷抱戲劇的熱忱，高中畢業後，沒有繼續升學，他選擇在業界闖盪，待過舞台劇團也做過廣告商業製作公司。柯汶利笑說「做廣告導演是最能兼顧理想與現實，可以做喜歡的事又有麵包可以吃。」

他到匯豐銀行上班當業務員，短短幾年勤奮努力，不但累積數百萬台幣存款，在金融業的發展也相當順遂。然而，柯汶利不曾忘記自己的夢想，他拾棄月入幾十萬的銀行工作，隻身來到台灣完成進修念書當導演的夢想。

就讀世新大學雙主修公廣學系及口語傳播學系期間，除了認真完成課堂作業外，也經常利用課餘時間與同學一起製片練習，順利錄取臺北藝術大學研究所，並製作《自由人》電影短片，對外參賽屢屢得獎。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，台灣是一塊自由的土地，歡迎各國優秀人才來這裡圓夢，透過不同的觀點，擦撞出新的火花。

馬來西亞新銳導演柯汶利 作品簡介

■《擺渡身》

是八集的驚悚類型劇，劇集主題是探討死刑議題和亞洲社會的現實與矛盾，故事取自真實社會案件，講述死刑犯阿全在等待死刑時進入一個神秘空間，他策劃逃出的過程中發現自己身陷更危險的陰謀中，並在保護家人的歷險過程得到自我救贖。

■《自由人》

《自由人》是一部以「臺灣最年輕死刑犯」真實故事為主軸的短片，敘述十八歲原住民湯英伸離鄉背井到台北謀生，卻因遭受職場上的欺壓而犯下殺人罪，最後被判死刑。然而與真實故事不一樣的是，在短片的結尾柯導演給了主角一次出獄的機會。想帶給觀眾不一樣視角，「如果可以再重新活一次，會是什麼樣的人生呢」?

同是異鄉人在外打拚的心情，當柯汶利接觸到湯英伸的故事，他很有感觸的說「在外打拚一定要非常拚非常努力，就是希望成功後能夠將成就帶回去跟家人分享，所以很能體會湯英伸為了生活努力打拚卻處處遭遇為難而衝動犯下殺人罪的心情。」對於柯汶利而言，身處異鄉一直是往前的動力，更是刺激創作的源頭。

柯汶利得獎紀錄

​■2014年 第49屆金鐘獎最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳電視電影獎、最佳音效獎及高雄國際電影節S.O.S國際大獎。

■2015年 獲得波蘭國際影展最佳導演獎、全球大學生華人影視獎最佳導演獎、上海國際電影節最佳劇本獎、美國芝加哥國際影展最佳作品、美國尤金影展最佳外語片、美國獨立電影展最佳影片

■2016年 美國奧斯卡金像獎提名。