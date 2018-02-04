書店數量不足　奈及利亞出版業的寒冬

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）上週，一支法國記者訪問奈及利亞作家Chimamanda Adichie的影片引發軒然大波，因記者在訪談中問道「奈及利亞有書店嗎？」這個問題引起Adichie和奈及利亞民眾的不滿，並在社群媒體上掀起一番論戰。

奈及利亞知名作家與書展策展人Lola Shoneyin向美媒Quartz表示，這次爭議是個大好機會讓全球深入討論在奈及利亞書店、出版業的生存概況與問題。

奈及利亞最大出版商「卡薩瓦共和國」(Cassava Republic Press)的合夥創辦人Bibi Bakare-Yusuf表示，在像奈及利亞這樣大小的國家裡，書店數量少得可憐。不像部分專責教育事業出版的公司，每年都能出版固定數量的教科書、有穩定的銷售市場，一般出版業面臨的是更廣大的市場分配挑戰。

卡薩瓦共和國在過去十年是全非洲最成功的連鎖出版商之一，銷售店面卻也僅有全國的33間書店，其中11間位在奈及利亞的最大城拉哥斯(Lagos)，全城2,100萬人口共享11家書店，反映出奈及利亞的書店密度嚴重不足。

以其他大城市為例，紐約840萬人口就有840間書店；倫敦870萬人口也有高達360間書店，如此更能對比奈及利亞書店數量的缺乏。

更嚴重的是，由於奈及利亞書店多為獨立經營、而非全國連鎖，出版商若想開拓銷售市場，就必須一一與不同書店經營者交涉，這使書本出版更困難；出版商Kachifo Ltd.的主編Enajite Efemuaye表示，「若為全國連鎖，書本的出版和銷售分配就會更容易，因為只有單一窗口。」

此外，這些書店多半聚集在都市中心，分配不均的現象在奈及利亞北方尤為明顯，特別是北方民眾的識字率普遍較低；而當近年大型獨立書店迅速拓展的同時，越來越多書店也傾向在咖啡廳或購物中心設點，開拓品牌知名度。

就像奈及利亞的許多產業一樣，過去二十年，書店與出版業的垮台形成一股趨勢。Efemuaye解釋，奈及利亞貨幣奈拉(naira)的下跌使書店和出版業的生存變得艱困；而出版商從國外進口與印製書籍的成本又太高昂，使書籍成為奈及利亞人的高消費與奢侈品，更進一步導致書店的沒落與萎縮。

同時，大學書城的消逝也讓昔日的文學與閱讀文化逐漸衰退，Efemuaye說，「即使大學越來越多，也缺乏足夠的功能性大學書店。」更糟的是，由於缺乏政府的經費挹注與關注，奈及利亞城市或鄉鎮內的公共圖書館越來越少，抹煞了奈及利亞流傳於世的珍貴文學資產，例如奇努阿阿切貝(Chinua Achebe)撰寫成名作《瓦解》(Things Fall Apart)成為最被廣泛閱讀的非洲文學，或是第一位獲得諾貝爾文學獎的非洲人渥雷索因卡(Wole Soyinka)。

若將書本放上網路販售呢？

近年來，許多人討論到書本銷售的另一種選項，就是放上電子商務平台與網路書店，源於近年奈及利亞行動網路數據的價格降低，網路普及率逐漸升高，估計有越來越多人願意在網路上訂書、買書；不過Efemuaye卻認為運費價格可能導致消費者卻步。

其中一個例子Okada Books就是一款網路書店app，消費者可以在網路上買電子書、透過信用卡付費。自Okada Books於2013年創辦以來，已有超過10萬名活躍用戶、賣出17,000本書。創辦人Okechukwu Ofili坦言，創辦網路書店就是為了因應出版商與作者面臨全國書店稀缺的對策。

卡薩瓦共和國的Bakare-Yusuf也坦承，網路與社群媒體興起帶給書店業另一波新生機，但隨之而來的隱私權問題仍有待解決，線上免費閱讀版本的授權與否，以及未經同意就在社群媒體間流傳，恐衍生後續未預料到的挑戰。

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