全球最小運載火箭SS-520　日本首次發射成功

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），昨(3)日下午2點03分，從鹿兒島縣的「內之浦宇宙空間觀測所」，發射了將全球最小的微型運載火箭「SS-520」5號機。

大約7分半鐘後，該枚火箭首次成功將載運的超小型人造衛星，送入預定軌道。這次發射，吸引不少民眾到現場見證。

日本媒體報導，這個有如電線桿大小的火箭全長約10米，直徑約50厘米。此次發射，是為因應全球對超小型廉價衛星發射的迫切需求。JAXA希望這次發射成果，能供民間企業活用，擴大日本航太事業的基礎。

為降低發射成本，機體除了為適應嚴酷太空環境而專門設計的零件外，還採用了用於家電的集成電路及線纜等民生用零組件。

去年1月日本發射迷你火箭4號機時，在飛行過程中因機體電線短路，而無法向地面傳送數據，宣告失敗。

此次為避免問題重演，JAXA對40多種零件進行改善後再次挑戰，終於發射成功。

負責人羽生宏人副教授，在記者會上心情愉快地表示:「這一年抱著一定要成功的強烈願望度過。大家的辛苦工作總算開花結果，太好了。」

這次發射費用共計約5億日元（約1.3億台幣），是H2A火箭的二十分之一左右。

至於超小型衛星由東京大學開發，暱稱「TASUKI」（布帶）。重量約3公斤，與地面進行數據傳輸，拍攝地表畫面。

目前世界各地都有民間企業希望發射超小型衛星並攜手頻繁觀測地面，或提供網路服務的需求，但缺乏送上太空的門路。迄今主要在大型火箭搭載大型衛星升空時「搭便車」，但這種方式無法自由決定發射時機，還有送入軌道等問題，各界因此對微型火箭期待甚高。