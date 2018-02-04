遭女星鄔瑪舒曼指控　電影大亨溫斯坦性侵又添一樁

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）指控身敗名裂的電影大亨同時也是金牌製作人的溫斯坦（Harvey Weinstein）曾在倫敦一家飯店性侵她，還威脅要毀了她的事業。



法新社報導，艾希莉賈德（Ashley Judd）、葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）和莎瑪海耶克（Salma Hayek）等數十名女星，都指控遭溫斯坦性侵或強暴。



好萊塢金牌製作人溫斯坦。美聯社

中央社引述《紐約時報》3日刊出鄔瑪舒曼的訪問，她說1994年獲奧斯卡獎肯定的「黑色追緝令」發行後，在倫敦發生不愉快的事件。



鄔瑪舒曼演出的「黑色追緝令」（Pulp Fiction）和「追殺比爾」（Kill Bill），都是由溫斯坦旗下的米拉麥斯影片公司（Miramax）出品。



鄔瑪舒曼說，在倫敦事件之前，溫斯坦就曾在巴黎一家飯店穿一條浴袍，跟她在蒸氣室中討論劇本。



鄔瑪舒曼說，第一起「攻擊」發生在倫敦薩佛伊飯店（Savoy Hotel）溫斯坦的房間中，「他對我做了所有令人不快的事情......你就像一個動物一樣，努力扭動逃脫，就像蜥蜴。」



溫斯坦的公關引述《紐約時報》聲明表示：「溫斯坦先生承認在巴黎誤解舒曼小姐的意思後，在英格蘭對她調情。不過他當下已道歉。」



鄔瑪舒曼的好友赫爾曼（Ilona Herman）回憶當年經歷，並告訴《紐約時報》，鄔瑪舒曼結束與溫斯坦的一對一會議後，「衣衫不整，看起來相當難過，臉色慘白」。赫爾曼是勞勃狄尼洛（Robert De Niro）長年來的化妝師。



赫爾曼還說，鄔瑪舒曼告訴她，溫斯坦威脅要毀了她的事業。



但溫斯坦否認有這麼說過，還說鄔瑪舒曼是名「出色的女演員」。他向《紐約時報》表示，在巴黎發生的事情之前，他們曾經有段「打情罵俏、有趣的工作關係」。