陽明山解除雪鏈管制  視路況彈性交管

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陽明山地區昨(3)開始下霰，民眾搶上山追雪，因下雨及起霧，考量行車安全，夜間均管制車輛進入；今(4)早因尚未下冰霰，路面也未結冰，暫時解除雪鏈管制。

台北市交通局指出，昨(3)晚約9時42分陽明山地區開始下雪，晚間10時起已啟動第一階段交通管制，考量行車安全，夜間均管制車輛進入101甲線(巴拉卡公路)，預計4日上午7時再開放有雪鏈車輛進入。

《蘋果》報導，台北市交通局今早經詢大屯山鞍部氣象站，目前天空未下冰霰，路面也無結冰，因此101甲線(巴拉卡公路)自上午8時30分解除雪鏈管制。如有再下冰霰或下雪，再視路面狀況管制。

交通局表示，目前仰德大道實施彈性管制上山，保七總隊第四大隊目前於二子坪往助航站方向實施管制，並柔性勸離無掛雪鏈車輛。

另外，二子坪往大屯助航站仍維持假日管制7時至16時車輛禁止進入。至於仰德大道部分，士林分局自8時起，恢復例假日管制措施，無通行證小型車禁止上山。目前陽金公路、仰德大道沿線上下山車流正常。

交通局表示，因應陽明山區降雪，將有三階段交通管制措施。第一階段為陽金公路(101甲線至中湖戰備道），包含二子坪停車場往大屯山助航站口；第二階段為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑；第三階段為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學。

員警會依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。

交通局提醒，民眾請注意電視新聞、警察廣播電台或交通局臺北好行App掌握路況。另北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並請注意服務路線之頭、末班車時間；同時也請車輛於此期間進出陽明山地區者，亦能遵守交通規則及注意雪地行車安全。