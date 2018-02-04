板橋、新竹今天(週日)僅8度　全台急凍至週二

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據氣象局資訊，今(4）日晨板橋、新竹都出現8度低溫，淡水8.2度。受寒流影響，今天戶外或沿海風勢強勁地區，尤其北台灣許多地區將會出現持續性10度以下低溫，平地最冷將達到8度低溫，體感溫度將更加寒冷。

《自由》報導，高溫部分，北部僅10度，中部、東部及東南部高溫約14、15度，南部約18度。氣象局已針對全台各地及澎湖、金門、馬祖發布低溫特報，週三（7日）清晨前都將持續出現10度以下低溫。

中央氣象局提醒，民眾應做好保暖禦寒措施，使用瓦斯、熱水器應注意通風，心血管疾病或年長者請留意身體狀況，農漁養殖業應嚴防寒害。

降雨方面，因配合華南雲雨區東移，北部及東北部降雨時間較長；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，花東及中南部也有局部短暫雨。

雪況方面，2000公尺以上高山持續有機會出現降雪，北部1000公尺以上的山區也有降雪或積冰的機率，若有規劃賞雪行程的朋友，務必作足保暖措施，車輛也需加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

《自由》引述氣象局表示，週日至週二清晨間為此波寒流的全盛時期，北部將有連續48小時以上的時間氣溫都不超過10度。週一至週三西半部及東北部低溫將下探7到9度，空曠地區不排除更低，花東低溫約11、12度。

週三白天起寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但各地氣溫仍低。

另外強烈東北風影響，台南以北、東半部地區及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，並有較大風浪，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面，今天高屏空品區因風速稍弱，為橘色提醒；外島及北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為普通；宜蘭及花東空品區良好。