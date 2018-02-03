蔡英文訪屏東農博　賣萌與Hello Kitty自拍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）屏東熱帶農業博覽會今（3）日盛大開幕，大片Hello Kitty彩稻田十分吸睛，連出席開幕典禮的總統蔡英文及屏東縣縣長潘孟安都拿起手機自拍。

屏東縣政府表示，繼去年與索尼影業（Sony Pictures）合作，製作「惡靈古堡：最終章」彩稻田，吸引了155萬人次參觀後，縣政府今年改與三麗鷗（Sanrio）聯手，推出Hello Kitty與好朋友們彩稻田，希望藉由無嘴貓的超人氣，帶進更多人潮。

（照片來源：總統蔡英文臉書截圖）

根據官網資料，彩稻田是藉由不同國產稻米品種，栽種後其稻葉產生五種不同顏色加以圖製而成，顏色包含紫、白、黃、黑、綠色。稻米品種是由農業委員會農業試驗所提供與管控，僅供觀賞，不宜食用。

除了Hello Kitty彩稻田，為期近一個月的屏東熱帶農博共分14大亮點主題區，包括有全台最長的瓜果長廊、大片迎春造型花海，還有提供馬場體驗及各種手作活動供民眾參加。

另外，也有各式當地農作物品及海鮮販售，觀眾可以一舉感受屏東農業產業的興盛。

蔡總統致詞時也表示，屏東熱帶農博展現出屏東多元的農業實力，像是許多台灣人可能不知道，屏東現在種植的可可與咖啡豆，品質相當好，也曾獲得世界大賽獎項。

蔡總統指出，屏東熱帶農博一年辦得比一年好，今年的園區連結地景藝術及農業體驗，非常適合全家人一起來郊遊。

屏東熱帶農博即日起至3月4日止，免費入園參觀，詳情請洽屏東熱帶農業博覽會官網。