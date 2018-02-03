真冷 新竹司馬庫斯桃園拉拉山都飄雪

真的好冷，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落今天下午飄雪，雪勢漸大，遊客超興奮，他們準備熬夜等雪，還要堆雪人、打雪仗。桃園拉拉山神木區下午開始下雪，遊客相當開心。

司馬庫斯部落議會秘書拉互依下午告訴中央社記者，司馬庫斯在下午約2時許開始飄雪，目前雪勢越來越大，預計入夜後就可以有明顯的積雪。

桃園市政府風景區管理處長葉宗賦表示，桃園市復興區拉拉山神木區，溫度持續下探，上午11時，溫度降到攝氏零度，天空下起冰霰，至下午3時30分左右，這時候溫度降到了零下2度左右，拉拉山神木區下起了2018年第一場瑞雪。

葉宗賦說，昨晚就有許多民眾連夜上山等待下雪，今天上午更有許多人「聞冰霰上山」，因為拉拉山神木區的雪才降下不久，尚不會出現積雪的狀況，但氣溫卻下降的速度很快，上山追雪的民眾一定要做好保暖的工作，風管處預計，從上巴陵停車場以上地區都有機會降雪。

一名簡先生昨天帶著老婆小孩上山，他依氣象報告知道拉拉山最有機會下雪，訂好民宿，連夜上山迎接初雪，今天上午就出現冰霰，家人開心張開雨傘迎接，到了下午開始下雪後，雖然溫度實在冷得讓人受不了，但是看到小朋友開心的又叫又跳，讓他覺得這一切都很值得。

拉互依說，2016年初的霸王級寒流，司馬庫斯就有降雪，當時積雪最高約30公分厚，這次降雪的時間比上次早，認為積雪可能會更厚。

經營民宿的拉互依說，原本今天的訂房率為8成，目前約有100位旅客已上山、登記入住，約有4成左右旅客則因天氣因素，已陸續退訂或延期。

在蘭嶼擔任國小老師的顏子矞受訪表示，2個月前就規劃要上山找老朋友，沒想到今天開車上山，在路程時就發現擋風玻璃上有微小「雨滴」，但卻飄落得很慢，仔細看才發現是下雪，「這是我這輩子第一次看到下雪，開心極了。」

顏子矞說，今天帶著3位蘭嶼的學生上山住宿遊玩，大家看到下雪都非常興奮，預計今晚積雪就會有一定厚度，小朋友們都已經做好「熬夜」的準備，要堆雪人、好好打一場雪仗，為這次旅行留下美好的回憶。