WildAid與昆凌呼籲：拒吃魚翅從消費者作起

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 今年由昆凌接棒擔任野生救援WildAid全球公益大使，今(3)日在台北宣傳「守護海洋 拒吃魚翅」的理念，呼籲大家一同終結魚翅的食用、停止鯊魚的買賣與殺害，更要大眾為海洋生態保育盡一份心力。

WildAid 總監John Baker表示，今天的出發點是要守護海洋，而最重要的就是要守護我們人類所認為的「海洋殺手-鯊魚」。在這麼多年的訊息傳遞的狀況下，今天仍要呼籲大家不要食用魚翅，因為在其他地方仍然有人在食用這個料理。尤其是台灣仍然是全世界進出口和消費魚翅第四大的國家。

▲WildAid 總監John Baker(左一)、昆凌(左二)、聶雲(右) (照片由台灣英聞新聞林靜怡拍攝)

John Baker說，大家可能不知道「鯊魚」在大海裡只是一個魚類的統稱，因為鯊魚的種類太多了，加上分布區的不同，因此難以透過立法去保護每一種鯊魚。所以只能透過理念的傳遞，深根理念到每個人的心中才能去保育野生動物，也才能達到停止買賣就能停止殺害；John Baker再次呼籲，我們必須從一般消費者作起。

John Baker接著說，執法面也有困難度，因為全世界有300多種鯊魚，目前努力立法保護的只有十幾種。加上，經過切割後的魚翅一旦流入市場販售後，更難以透過目視分辨它是屬於那一種鯊魚種類。

▲全球公益大使昆凌表示，鯊魚是食物鏈的一環，所以保護鯊魚就是保護海洋。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

關懷生命協會理事長張章得表示，台灣去(2017)年進口了大概500噸的魚翅，而台灣本身除了會捕撈外，還會從世界各地進口來消費。根據和其他檢驗單位合作發現，魚翅含有大量的汞跟鉛以及不同種類的重金钃。

張章得說，美國政府也曾公開的警告並呼籲，孕婦與小孩不宜食用魚翅。而鄰近的香港也曾在商販當中檢驗魚翅與魚唇，並發現有超標的重金钃含量。所以站在食安的立場上，希望台灣政府能夠重視這個問題。

年關將近，各行各業正在籌備尾牙和春酒，家家戶戶也在準備圍爐年菜，更少不了祈求「年年有『魚』」的料理，野生救援WildAid呼籲大眾，拒吃魚翅從你我身為消費者作起，只要「沒有買賣就沒有殺害」就能「一同守護海洋、守護生態」。

▲主持人聶雲。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

▲影片來源：WildAid Taiwan

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