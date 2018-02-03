癌症35年蟬聯國人死因首位 健保醫療費也再創新高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）2月4日為世界癌症日，今年是國際抗癌聯盟（Union for International Cancer Control, UICC）連續三年以『We Can.I Can.』為主題，呼籲全球「以個人或團體之力來減輕全球癌症的負擔，一同抗癌！」。台灣癌症基金會身為國際抗癌聯盟的會員組織今年也一同響應，提倡降低癌症風險的重要性，並且強調每個人都可以在防癌抗癌中扮演積極的角色。

癌症發生率越來越高，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心主任 賴基銘教授引述UICC的資料指出，癌症每年在全球導致超過880萬人死亡，相較去年的800萬人，增加了1成，增加速度驚人，而UICC也預估，在未來20年，世界癌症死亡人數將高達每年1,300萬人。也就是說，到2030年癌症死亡人數將為現在的1.5倍。

此外，全球癌症發生率亦逐年提升，根據UICC最新資料顯示，全球新診斷癌症個案數每年高達1,400萬人，2030年預估成長將超過5成達2,170萬人。UICC也表示，全球常見前五大癌症依序為肺癌、乳癌、大腸直腸癌、攝護腺癌與胃癌，而避免常見的癌症危險因子如抽菸、酒精、環境、不健康的飲食型態、缺乏運動以及致癌相關感染症等，將可預防三分之一常見的癌症。

相較於台灣，賴基銘醫師表示，癌症已經連續35年蟬聯國人10大死因的首位。根據國民健康署最新統計數據，2015年癌症新發生病例高達10萬5,156人，代表著「癌症時鐘」又再快轉6秒，每5分鐘就有1人罹患癌症，而2016年健保支出中，癌症醫療費用又再創新高，和癌症相關花費達845億，對國人健康及國家健保支出都是一大負擔。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，台灣政府的癌症篩檢政策已經領先全球，提供免費完善的四癌篩檢(乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌及口腔癌)，提醒國人一定要善加利用，以便在癌前病變或癌症的早期即可確診，爭取最佳的治療成效。另外再透過改善生活和飲食型態，做到「全民練5功」，「5功」指的就是健康生活型態的5個守則：攝取足量且多色蔬果的「蔬果彩虹579」、規律運動、體重控制、遠離菸檳、以及定期篩檢。透過實踐健康的生活型態，可以降低60~70%的罹癌風險，遠離癌症的威脅。