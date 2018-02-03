美退役上將演講　籲台美日加強軍事交流及整合

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國退役海軍作戰部部長羅夫海德（Gary Roughead）上將於週四（1）表示，面對中國人民解放軍的軍事能力日益提升，台灣應考慮將軍事戰備與美軍整合，且防衛部分也應能與日本的軍事技術相容。

《自由時報》報導，羅夫海德受邀至美國智庫哈德森研究中心（The Hudson Institute ）舉辦的座談會演講，針對南海戰略意義發表看法。

羅夫海德提及，中國在南海及東海的佈局是統合性的，且在南海的軍事化及造島，明顯提升了中國人民解放軍的整體戰力，美國單靠第七艦隊在印太海域巡弋已不足以應付新的軍事挑戰，應再建立一支新的艦隊司令部，且未來，水面下的競爭將會是美國與中國軍事抗衡的關鍵。

根據自由時報引述我國軍方人士的說法，台灣多數的軍備採美規，若要整合不是問題，我國未來也將設法使台美雙邊的交流更加密切。

至於與日本的軍事交流，官員指出，目前尚無直接交流的基礎，但不排除任何可能性。

日前台灣日本關係協會副秘書長范振國於外交部例行新聞會中也表示，台灣有意尋求與日本軍事合作的可能，惟日方在軍事及國防方面較為謹慎保守，因此還需時間多觀察。

軍方人士也表示軍事整合不是我國說了算，也得看美、日兩國的態度。

此外，軍方人士提及，未來台灣政府仍將秉持「國防自主」及軍購雙軌併行制；國機國造、國艦國造無法在短時間內獲得成效，因此向美方進行軍購也是保障台海安全的必須策略。

上任一年八個月以來已多次視察軍隊的總統蔡英文，便曾數度表示政府每年的國防預算，將在合理範圍內穩定地成長。

日前外媒路透社也引據兩位熟知細節的官員表示，台灣的國防預算，至2025年時可望達到3,800億台幣，增加幅度至少20%。