健保財務現赤字 110年保費恐漲2成

健保署日前公布二代健保上路以來首份財務評估，顯示去年收支結餘已出現赤字，預計110年達到調漲健保費標準，屆時調漲幅度達21.32%，多數民眾每月恐得多負擔新台幣126元。

根據現行「全民健康保險法」規定，衛生福利部中央健康保險署每5年應精算保險財務，以兼顧收支平衡精神呈現未來25年的保險財務收支預估。

健保署1月底公布最新財務評估報告，是民國102年二代健保實施以來，首度編製的財務評估報告，分析106年至130年的財務狀況。

報告中指出，二代健保自102年上路，財源除保費外，再增加補充保費及政府36%差額負擔，當年保費也從5.17%調降至4.91%，並補充保費費率為2%，收支結餘擴增為新台幣728億元。

105年元旦起，健保費率再從4.91%調降至4.69%，補充保費費率從2%調降至1.91%，加上補充保費扣費標準調高、菸捐分配比率減少等因素影響，一年收支結餘數僅剩70億元。

健保收入減少，但提供的醫療服務卻越來越多，包括去年首次納入C肝口服新藥、愛滋病用藥滿2年後的醫療費用等，截至106年底收支結餘恐首次出現赤字110億元，安全準備金則僅剩2000多億元。報告中強調，若費率不變，到了110年保險收支逆差將高達994億元，安全準備月數也將小於1.5個月，達到啟動調升費率條件，並提出2項調整方案。

若110年一口氣將保費從4.69%調升費率至5.69%，調整幅度將高達21.32%，113年將再調整費率為6.34%，調整幅度達11.42%，之後每3年調整1次費率，平均每次調幅為13.06%，衝擊較大。

報告中也提出建議，若可以從106年起，每年調整3.77%，對民眾衝擊則較小。但如今將邁入106年2月，仍未見健保署公告調整費率相關事宜。

以110年調漲方案估算，勞工若是領基本工資2萬2000元，每月保費將從現行310元漲至375元，增加63元、增幅約20.9%。依行政院主計總處公布的受僱勞工平均薪資約4萬2000元計算，勞工每月繳交保費將從現行591元增至717元，增加126元、增幅21.32%。

健保署長李伯璋接受中央社記者採訪表示，很多專家認為健保費調漲勢在必行，但他認為向民眾多收錢只能暫時解決財務問題，唯有降低不必要的醫療、從制度面解決問題，才能讓保費調漲出現轉機，不僅民眾不用多掏錢，醫界也能獲得合理的醫療給付。

李伯璋說，健保署近年正著手強化分級醫療，年初也推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，鼓勵大醫院上傳檢驗檢查影像，讓其他的基層院所可透過網路調閱影像及報告內容，透過減少浪費，延後調漲時程。

健保署副署長蔡淑鈴受訪表示，影響健保財務的因素很多，包括基本工資調整、菸捐等政策都會影響，例如去年財務原本估計將出現赤字110億元，最後也因部分專款沒用完，實際上僅短絀88億元。

她呼籲，民眾應找到一個厝邊的好醫生，身體不舒服先從基層診所看起，不要急著跑大醫院，做了一堆非必要的檢查和治療，反而忽略自己預防保健的責任，才能讓健保資源永續發展。