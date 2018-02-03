工藤新一在台破案 動漫迷尖叫連連

「真相只有一個！」日本動漫「名偵探柯南」風靡全球，飾演「工藤新一」的日本聲優山口勝平今受邀出席動漫節活動，不僅重現配音橋段，更高喊出破案關鍵台詞，令粉絲瘋狂尖叫。

2018「台北國際動漫節」今天在南港展覽館進入活動第3天，第一場簽名會就是日本重量級聲優山口勝平，他一上台就先用台語講「大家好」和粉絲打招呼，並感謝大家多年來喜愛工藤新一。

經典偵探推理作品「名偵探柯南」自1994年開始連載，推理案件的刺激過程廣受喜愛，隔2年就推出電視動畫，其中配「工藤新一」角色超過20年的山口勝平，印象最深刻的「案件」，是某集新一飛往美國的飛機上，在空中破解一場殺人事件。

山口勝平表示，那是「工藤新一」的人生中，第一次完整解決的案件，也是首次講出「我是工藤新一，是個偵探」的帥氣出場台詞。

不少動漫迷從國小追到出社會，許多人都會說「小蘭姐姐都成小蘭妹妹了」，而今天山口勝平訪台，更原音重現「新一」和女主角「小蘭」經典對話橋段，熟悉的聲音搭上動畫影像，讓在場動漫迷瘋狂尖叫，接著更以中文高喊破案關鍵台詞「真相只有一個」，展現十足誠意和台灣粉絲互動。

1988年以配音員出道的山口勝平，在名偵探柯南動畫中，還擔任另一名高人氣角色「怪盜基德」配音，對於該角色的想法，他直言「基德非常帥氣」。起初他自認不擅長演繹帥氣的角色，配新一時就感到「使盡全力」，沒想到竟出現更帥氣的基德，但近期為基德配音已越來越上手，笑說基德的出場似乎比新一還多。

資格僅限150名的簽名會上，不少粉絲帶著小卡片親手獻給山口勝平，其中化名「煒風」的Coser（角色扮演者），今天更完全複製新一縮小版角色「柯南」的造型到場，第一次見到山口勝平的他直呼「非常開心」，柯南是他從小看到出社會工作的作品。

另一名化名Grace的民眾則扮演「怪盜基德」見偶像，凌晨就從台南搭客運北上的他，清晨4時許就抵達展場，為了「神還原」怪盜基德造型，角色的高筒白帽和單邊眼鏡都是手工製作，更精心準備魔術表演，呼應基德「魔術師」的角色特質，直說要讓山口勝平「驚喜一下」。

動漫節今迎擊首個週末假日，儘管寒流籠罩全台，但人潮比前2天湧入更多，一早主辦單位就在場外控制入場人數，可見動漫節高人氣魅力，不減動漫迷在寒冬低溫下朝聖的熱血心情。