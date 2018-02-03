西洋情人節拍照打卡曬恩愛   元素送價值NT$800甜蜜禮

2月14日西洋情人節是戀人獻殷情的最佳時機，今年正好落在小年夜，讓不少情侶們在該與家人或情人相聚而左右為難，台南大員皇冠假日酒店的元素自助餐特別拉長西洋情人節的活動，提前在2月9日至2月14日期間，平日晚餐時段、假日午晚餐時段，凡是用餐的情人，大方放閃曬恩愛，完成指定拍照動作，並上傳至個人臉書，打卡與留言「我們在台南大員皇冠假日酒店一起過粉紅情人節」，就能獲得價值NT$800專屬甜蜜好禮，讓情侶們的愛情甜蜜加溫。

當情人節碰上小年夜，情人、家人你該選哪一邊呢？台南大員皇冠假日酒店貼心滿足消費者不同慶祝需求，提前推出應景情人節活動，讓情侶們在返鄉與家人團聚前，可歡度浪漫情人夜。元素自助餐自2月9日至2月14日期間，平日晚餐時段、假日午晚餐時段，凡是用餐的情人們，大方放閃曬恩愛，完成指定拍照動作，上傳至個人臉書，打卡標註「台南大員皇冠假日酒店」粉絲專頁，並留言「我們在台南大員皇冠假日酒店一起過粉紅情人節」，就能獲得粉紅氣泡酒2杯、雙心巧克力禮盒乙組及拍立得(含相框)乙張，專屬甜蜜好禮價值NT$800。

其中「雙心巧克力」是由西點主廚劉靖晟選用法國荔枝覆盆子果泥搭配上牛奶巧克力做成果香內餡，外層則是在白色巧克力噴上紅色可可脂彩繪，讓雙心巧克力不僅造型美，吃起來鮮甜中帶點微酸，就像熱戀中的情侶般，再搭配上粉紅氣泡酒，讓倆人的戀情快速加溫，回到相戀之初的悸動。以上專案每組訂位或同桌僅贈送乙組，每個餐期限量15組，送完為止。戀人們快快預訂屬於倆人甜蜜的浪漫情人夜吧！訂位專線：06-391-1899轉6620元素。地址：台南市安平區州平路289號。