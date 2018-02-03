中「一拉一打」　陸委會：堅持捍衛國家安全

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）針對中國召開年度對台工作會議並發布相關訊息，行政院大陸委員會週五（2）表示，北京當局片面設定「一中原則」與「九二共識」作為兩岸互動的政治基礎，且用各種手段施壓威嚇及矮化台灣，是造成兩岸關係遲滯不前的主因。

中國2018年對台工作會議於1至2日在北京舉行。即將出任中國全國政協主席、主管對台工作的汪洋在會議中表示，中國政府堅持「一個中國」原則和「九二共識」，且堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂。

另一方面，汪洋則提及，北京將積極擴大兩岸經濟文化交流合作，「持續深化兩岸經濟社會融合發展，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。」

陸委會指出，作為一個主權國家，台灣長期民調顯示有超過八成以上的民意支持政府維持和平、穩定現狀的政策，及全台2,300萬人民共同決定兩岸關係及台灣未來，這是台灣社會最大的共識。

陸委會強調，面對中國加大施壓及推促所謂融合發展措施的兩手策略，台灣政府再次提醒對岸制度與價值存在差異，國人赴中及交流合作前應審慎評估潛在風險，政府也會檢視兩岸互動安全管理，維護台灣社會秩序、民眾權益及兩岸交流健康發展。

陸委會主委張小月日前在年終記者會時也指出，政府鼓勵兩岸人民交流來往，但是不能容許中國利用台灣的自由民主社會，表面進行溝通與交流，背後卻隱含其他政治動機，「政府會檢視現行的兩岸相關法規」，確保兩岸交流是正常且有秩序的。

最後，陸委會表示，維護兩岸關係良性互動是雙方的責任，不是一方用政治、軍事強權來迫使另一方妥協；在這個部分，中國沒有尊重台灣人民，無助於台海及區域的和平與穩定，呼籲對岸所謂「新時代」的對台部署，應放棄只會讓兩岸民心漸行漸遠的對台負面作為，並儘速溝通協商，承擔維護兩岸和平應有的責任，兩岸才會有相向而行的新氣象。