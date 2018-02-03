金鵰微電影展  李崗：希望文化傳播讓臺灣發光發熱

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 台灣企業永續學院於2月2日在台北舉辦第二屆「2018臺北金鵰微電影展」暨頒獎典禮，分別有中信金控、富邦基金會、新光人壽、國泰人壽、台肥公司、台灣企業永續研訓中心等計11家永續績優企業獲獎並出席領獎。

台灣企業永續學院簡又新院長表示，微電影與多媒體已成為普遍的傳播工具，影響力更是無遠弗屆且有目共睹，本學院主辦「台北金雕微電影展」，期盼藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展和善盡社會責任的成果，呈現企業永續創新能量及多元創意溝通方式。微電影需於極短的時間內表達出故事意象及主軸情節，為表揚每位製作者的專業與製作單位之巧思，本評選活動之獎項命名為「金鵰獎」，意取諧音「精雕」細琢之意。

身兼評審的李崗導演表示，本屆入圍作品均頗具水準，很高興參與連續兩屆的評選，瞭解到台灣的企業致力本身的永續發展外，同時克盡企業社會責任；而最讓自己感動的是透過本活動，讓更多人看見台灣的正能量。「台灣企業永續學院」舉辦本獎評選，除抛磚引玉外，更希望文化傳播的軟實力能在臺灣發光發熱。

第二屆「台北金鵰微電影展」計有22部微電影報名參賽，共13件作品獲獎，參獎作品不僅品質優異，且在主題選擇與拍攝技巧等均呈現相當高的水準，評選過程競爭相當激烈，足見臺灣企業透過微電影展現企業永續與企業社會責任績效日臻成熟且普遍。而本次活動獎項分別頒發八大獎項，包括：「最佳影片」及「優等影片」、「社會共融」、「經營治理類、「環境資源」、「拍攝創意」、「原創劇本」、「拍攝技巧」、以及本屆首次頒發，由社會大眾投票參與評選之「Facebook最佳人氣獎」。