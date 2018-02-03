林務局：擅自輸出入野生動物者  最重處五年徒刑

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 財政部關務署高雄關1月31日會同高雄市政府等有關單位查獲自馬來西亞轉口至高雄港的貨櫃，因逾期未提領，當場開櫃發現疑似來自東南亞的穿山甲屠體，初步估計約4,000隻以上。林務局本(2)月2日呼籲民眾勿擅自輸出入野生動物活體或其產製品，以免觸法受罰。

穿山甲屬依野生動物保育法公告之保育類野生動物，近年因亞洲、非洲地區盜獵嚴重，威脅野外族群的生存，2016年10月5日華盛頓公約(CITES)第17屆締約國大會決議將全球穿山甲屬8種類由附錄II提升為附錄I，禁止野生個體的國際貿易，強化對穿山甲的保護。

林務局表示，依野生動物保育法第24條規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關同意，不得輸出入。違者可依第40條規定，最重可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

林務局再次呼籲，拒絕買賣就沒有殺害，民眾切勿擅自輸出入或攜帶野生動物活體及保育類野生動物之產製品出入國境，違者將面臨刑責。另如發現違法盜獵保育類野生動物行為，可向當地警政單位、內政部警政署保安警察第七大隊(02-2351-2968)、縣市政府、林務局(0800-057-930；0800-000-930)通報，讓我們共同保育野生動物。

穿山甲小檔案

學名：Manis pentadactyla pentadactyla

英名：Formosan Pangolin

別名：中國鯪鯉、臺灣鯪鯉、拉厲

分類：鱗甲目，穿山甲科，全世界的穿山甲屬有8種類

身長40-60cm，雄性體型略大。除臉部、腹部和四肢內側之外，全身覆蓋者角質鱗片，鱗片間有少許剛毛，尾部扁平亦覆有鱗片。

臺灣特有亞種。以蟻類為主要食物，善挖掘與爬樹。夜間活動為主，剛入夜及日出前2-3小時移動較為頻繁，偶而會在白天活動。行動緩慢，遇敵害時會蜷縮成一團以保護自己。除繁殖季外，常單獨活動。冬季、春季為生殖季。