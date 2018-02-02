黑心豬頭皮 業者用瀝青進行除毛作業

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新北市八里區一間黑心豬頭皮除毛代工廠涉嫌使用瀝青進行除毛作業，新北市政府衛生局今（2）日連同警調及環保局前往查緝，現場封存800公斤的豬頭皮原料及成品，並命業者即刻起暫停作業。

該工廠係接受三重豬頭皮製造業者及台北市環南市場肉攤之委託代工。衛生局今日同步與士林地檢署檢調人員循線至上述地點查察，現場立即封存463.8公斤的豬頭皮製品，並通知台北市政府衛生局續查問題產品流向及銷售狀況。

新北市衛生局說明，業者自106年2月使用瀝青進行豬頭皮脫毛作業至今，已違反食品安全衛生管理法，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8千萬元以下罰金。另現場作業環境髒亂，牆面布滿蜘蛛絲，違反食品安全衛生管理法，已責令業者限期改善並暫停作業，若屆期未改善，將依法開罰新臺幣6萬至2億元罰緩。

北市政府衛生局今日接獲通知後，立刻前往環南市場下游廠商查察，其中有6攤業者曾與八里地下工廠有交易，清晨聯合稽查時，僅發現2攤有營業，據攤商表示往來交易約1年多，均不知工廠以瀝青除毛，平均每3天進貨20個豬頭皮，全數零售無庫存。攤商負責人均已被檢調帶回約談。

新北市衛生局諮詢多位專家意見後表示，如以瀝青（含有18～40個碳原子的烷類）為脫毛劑，因瀝青中含約10倍濃縮之鎘、銅、鎳、釩、鉛等重金屬及多環芳香烴，如食入含低劑量的鎘，有導致腎臟、肺臟及骨骼之損傷可能；而長期攝取小劑量的鉛，會導致兒童的認知與智力發展遲緩，中樞神經系統受損；多環芳香烴則有致癌性及致突變性。