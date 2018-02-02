王世榕專訪－《2031中國崩潰》的寫實與理性批判

（台灣英文新聞／施家恩台北採訪報導）中國近幾年愛國主義與民族主義高漲至一新高峰，對內大行「舉報台獨」的「現代文字獄」，對外透過貸款投資大行帝國擴張。今年1月甫出版的《2031中國崩潰》一書作者王世榕觀察，中國百年來思想停滯，而獨裁專制帝國統治「大一統」觀念下，註定中國與濫權、內鬥糾纏的命運，更可能引領中國在領導班子更替時走向另一場毀滅混亂，他更預言時間最慢不超過2031年。

《2031中國崩潰》一書擁有共時性與歷時性清楚交織之時空脈絡，觀察精闢寫實下足研究功夫，論述在近日事件中也再度得到驗證。書本出版不久，美國國務卿就警告拉丁美洲各國，提防中國投資動機，指中國處心積慮透過投資誘使受援國依賴中國，進而對當地經濟發展產生負面衝擊，認為中國正重現五百年前的歐洲殖民主義。如同書中所言，王世榕受訪時指出，北京走的是信貸帝國主義，投資與援助表面上不附帶條件，但事實上卻做勞力資源的剝削及掠奪，引起愈來愈多受援國的反感。

除了談及中國對外吃相，對內，王世榕在書中引用民運作家余杰的傳神比喻：「百年過去了，中國還是老樣子，上面是慈禧太后，下面是義和團。」這從近年「舉報台獨運動」得到驗證。在書中他也舉例如2012年高漲的反日情緒，數萬人上街發出怒吼進行反日示威，侵入日系商店或廠房破壞或縱火，猶如新義和團的誕生。

王世榕受訪時指出，百年以來，中國政治上無長進，持續集權統治，未經過如西方現代啓蒙思想的洗禮，人民蕭規曹隨，缺乏理性，所謂「傷害國家利益」之事，掌權者說了算，沒有證據與理論的支持。至於中國現在吹捧的儒家文化，也是《2031中國崩潰》一書中批判的重點。王世榕指出，儒家文化要求個人努力修身，融入家族，進而服從天子，「捨孝全忠」，這是從思想上支持一人獨大的帝王集權，也是當今的中國政治態樣。

《2031中國崩潰》一書，從中國歷代天子主義、儒家思想、民族性、漢字系統、中共政權等多方面探討，王世榕在書中預言在2031年，「22大」來臨前，在獨裁專制帝國統治「大一統」觀念下，註定中國與濫權、內鬥糾纏的命運，可能引領中國在領導班子更替時走向另一場毀滅混亂，他更預言時間最慢不超過2031年，中國即將面臨社會與制度的大崩潰。

《2031中國崩潰》作者王世榕曾任聯合國國際勞工局官員、美國亞洲協會駐台執行長、大學教授、英文台灣日報（Taiwan News）總主筆總編輯等職務。王世榕在陳水扁政府時期任駐瑞士大使，六年任內完成拉法葉案，取回百億台幣歸還國庫。王世榕著作豐富，對中國歷史脈胳有極強的掌握，書寫流暢精闢，邏輯嚴密，論述有力。