外交部：中梵協商僅涉教務 無涉政治

外電報導，教廷與中國有關主教任命權的架構協議已準備就緒，簽署之後，將是中梵關係重大突破。外交部今天表示，中梵對話、協商現階段僅涉及教務，無涉政治，政府將持續強化與教廷的關係。

路透社報導，梵蒂岡高層人士1日透露，教廷與中國之間有關主教任命問題的架構協議，幾個月內就可以簽署，將是中梵關係重大突破。報導指出，即使只能部分解決中國大陸主教由何者任命的棘手問題，也可能開啟中梵建立外交關係之路，距雙方在中共掌控中國大陸後中斷關係將近70年。

對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，外交部對教廷與中國大陸之間的對話及相關互動情形，都密切關注，並審慎看待相關發展。中梵對話、協商現階段僅涉及教務議題，無涉政治層面。

同時，李憲章表示，政府將持續深化、廣化與教廷的交流合作，以強化雙邊友好關係；台灣與教廷透過交流合作，展現台灣宗教自由與宗教融合的精神與成果，盼成為區域的典範。

根據路透社報導，中梵若建立全面關係，羅馬天主教會將有法律架構照顧中國大陸估計約1200萬天主教徒，並在中國大陸新教教會快速成長之際，致力推廣天主教。

中國大陸天主教一分為二，一派是承認羅馬天主教教宗的「地下」教會，一派屬於國家控制的天主教愛國會，主教是由政府任命。