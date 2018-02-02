故宮翠玉白菜尬紐約時裝週　蹦出新滋味

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 臺北報導）故宮與設計師周裕穎合作推出雙品牌聯名「SuperlinXX超脫」系列服裝，全系列服裝作品訂於台灣時間2月9日晚上10點在國際四大服裝週之首的紐約官方時裝週隆重發表，故宮文物國寶連結台灣傳統工藝、時尚設計的軟實力將登上國際伸展台。

故宮林正儀院長表示，秉持「深耕在地，邁向國際」的願景，故宮致力於推動國寶在地化、文物生活化及展覽國際化，此次故宮首度有機會與事事設計周裕穎設計師合作前進紐約官方時裝週，期待藉由跨域合作，成功讓文物能連繫傳統與現代，邁向國際。值得一提的是，此次聯名作品結合當代時尚和工藝技術，除呈現國寶多元價值外，也讓故宮文物以不同的詮釋表現手法，介入當代社會並積極連結生活日常，充分展現國寶文物新的時代性。

今日提前曝光兩套服裝作品〈翠玉白菜〉、〈玉人與熊〉，主辦單位特別以開箱儀式亮相兩件作品，再由兩位專業模特兒現場換裝，於三希堂內上演一場時尚走秀。這次在紐約官方時裝週發表的「SuperlinXX 超脫」系列服裝，是以故宮國寶〈翠玉白菜〉、〈玉人與熊〉、〈快雪時晴帖〉、〈谿山行旅圖〉等多件館藏為設計靈感，透過現代時尚連繫古今國寶的匠人精神，打造具現代輪廓且內蘊傳統的時尚作品。

紐約時裝週為每年舉辦兩次的國際年度盛會，與巴黎、倫敦、米蘭時裝週併稱為國際四大時裝週（Big 4）。紐約時裝週每年2月舉辦當年秋冬時裝週，9月舉辦次年春夏時裝週，對於各大品牌及新銳設計師而言，紐約時裝周無疑是一場時裝盛宴，每一年這裡都見證著新潮流的誕生，和新趨勢的流行。設計師在時裝週上將自己的作品、理念曝光給時尚同業、新聞媒體及社會大眾。

故宮表示，很榮幸在與周裕穎設計師的合作下，文物以嶄新面貌首度登上紐約官方時裝週，此為故宮國際品牌行銷國際的一大盛事，屆時也將以網路直播方式與國內民眾分享這榮耀與喜悅的一幕。