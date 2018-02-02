美國務卿：中國正在重現5百年前歐洲殖民主義

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）即將出訪拉丁美洲5國，他昨（1）日在行前進一步警告拉丁美洲各國，不要過度依賴中國、小心中國投資的幕後用心，並指出中國在拉美的投資計畫，正在重現5百年前的歐洲殖民主義。

提勒森（Rex Tillerson）在行前於美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）進行演講，特別提出警告，稱「侵略者正進入我們的西半球」，提勒森口中的「侵略者」就是指中國資金入侵，他說：「中國在全球新興市場所做的事情，表面上看來是提供發展的誘人道路，實際上是以短期利益換取對中國的長期依賴。」



提勒森指出，中國政府的投資條件通常要求各國進口中方勞工，反而會讓當地失業率上升，本地勞工的薪資下滑。提勒森特地警告拉美國家，小心歐洲殖民歷史重現：「拉丁美洲不需要一個新的帝國政權。」



提勒森將從今(2)日起出訪墨西哥、哥倫比亞及雅買加等國，主要是加強美國在拉丁美洲的商業宣傳，希望說服當地政府，美國才是比中國更好的拉美夥伴。

提勒森也提到，俄羅斯在拉美的布局也同樣令人擔憂，俄國不斷將武器和軍事裝備賣給「不同意或不尊重民主價值」的不友好政權。