富銀「愛我就給旺紅包2099愛1314」 情人節限量紅包甜蜜送

2018西洋情人節即將到來，台北富邦銀行特別舉辦情人節甜蜜活動「愛我就給旺紅包2099愛1314」，獻給客戶最潮最炫的「M+富邦旺紅包」情人禮。即日起至2/14止，不論你是單身還是對對雙雙，只要透過手機使用M+ Messenger發送「富邦旺紅包」給心愛的阿娜答或親朋好友，並完成指定任務，有機會獲得最高達2,099元「愛你久久」的富邦情人節紅包大獎(限量10名)！「M+富邦旺紅包」讓你情人節表愛意就是與眾不同！

台北富邦銀行攜手台灣大哥大推出的M+富邦旺紅包，2017年底推出以來引發廣大迴響，網友熱烈討論，上市1個多月以來，已發出近58萬個紅包，總金額突破新台幣4,400萬元，參與收發旺紅包客戶數近6萬人，且持續增加中，而用戶們也紛紛發揮創意，讓旺紅包成為傳達心意的最佳媒介。

為感謝客戶支持，同時提供網友更即時的回覆，北富銀特別在2月成立「鮮富幫」臉書粉絲團，並選擇在表達心意與愛意的浪漫情人節，舉辦「愛我就給旺紅包2099愛1314」活動，只要完成指定任務，就有機會獲得「愛你久久」2,099元紅包(限量10名)、「一生一世」1,314元紅包(限量90名)或是「我愛你」520元紅包(限量100名)！讓大家在情人節送出最有創意又討喜的紅包禮，創造專屬兩人的浪漫密碼！

還在煩惱情人節禮物要送什麼嗎？「愛我就給旺紅包」，透過M+富邦旺紅包表達心意，並完成任一項指定任務，北富銀送您限量紅包禮：

任務一：2/1起至2/14止，於M+ Messenger發紅包，即可獲得一次富邦情人節紅包抽獎機會。旺紅包獎金有「愛你久久」2,099元紅包(限量10名)，「一生一世」1,314元紅包(限量90名)。

任務二：2/1起至2/14止，於「鮮富幫」臉書粉絲團活動下方留言並附上發紅包截圖，完成即有機會抽520元富邦情人節紅包！（限量100名）。

相關台北富邦銀行「愛我就給旺紅包2099愛1314」活動訊息，請查詢: https://www.fubon.com/banking/event/hot/20180201-0214/index.html