中華電信入圍「亞洲永續報告獎」二大獎項決選

新加坡CSRWorks International主辦的第三屆「亞洲永續報告獎」(Asia Sustainability Reporting Awards,簡稱ASRA) 近日公布入圍名單，中華電信從亞洲15個國家、逾70家領先企業中脫穎而出，成為台灣唯一進入「亞洲最佳永續報告獎」與「亞洲最佳透明化報告獎」最終決選的企業，亦是台灣唯一上榜的電信業者，由於各獎項僅會有一位企業得獎名額，可說是競爭最激烈的永續競賽，最終得獎名單將在近期於新加坡正式揭曉。

CSRWorks International於2015年首度舉辦「亞洲永續報告獎」，是亞洲第一個針對永續報告(Sustainability Reporting)舉辦的獎項，旨在表揚CSR報告和溝通的最佳實踐，並從中評選出最優秀的亞洲領導企業。由於新加坡具有地利與語言之便，加上近年來亞洲國家各領先企業CSR揭露的質量快速增長下，此獎項更具國際性及多元性，成為亞洲眾多企業的關注焦點，在此之前台灣尚無企業獲得此項榮譽。今年中華電信入圍二項大獎最終決選名單，其包括最大獎「亞洲最佳永續獎」，象徵台灣企業CSR的績效成果足以揮軍新南向，成為亞洲企業CSR的領頭羊。

中華電信向來善盡企業社會責任，除建構系統性的組織，推動各項紮實的行動，亦積極參與國內、外的永續評比，2017年中華電信除連續6年入選道瓊永續指數成分股，同時也入選MSCI臺灣ESG領導者指數(MSCI Taiwan ESG Leaders Index)成份股、富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)成份股，更是2017年首批被納入「台灣永續指數」前10大成份股的企業之一。中華電信冀望透過外部單位的專業建議精益求精，與全球企業在競爭中獲得良性的成長動能，讓CSR作為更全面及深入。

CSRworks所舉辦的「亞洲永續報告獎」對所有編製報告的行業類型、規模、私營、公立和非營利的亞洲組織開放，並由來自政府、非政府組織、學術界、媒體和各行業的CSR專家組成評審團，進行獨立甄選。中華電信積極響應政府新南向政策，本次除報名獎項評選，二月份亦將派員親赴新加坡參與「亞洲永續報告獎」頒獎典禮，與來自馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、菲律賓與越南等亞洲國家企業代表針對永續發展議題進行交流。

中華電信以「永遠走在最前面」的品牌精神，落實各項CSR作為，並定期出版非財務績效報告書，持續與利害關係人進行溝通。2017年率電信業之先，依循《全球永續性報導準則》(Global Reporting Initiative Standards)核心選項編製《企業社會責任報告書》，在此次一躍而上亞洲舞台，優異的內容及議題揭露深受國際肯定。

展望未來，中華電信將續堅持永續經營理念，發揮核心職能落實「5I SDG」倡議，履行聯合國永續發展目標(SDGs)，響應「數位國家創新經濟發展方案（簡稱DIGI+方案）」，及「前瞻基礎建設－數位建設」目標，用行動展現中華電信的社會共融力。朝著「國際永續標竿企業」與「最有價值與最值得信賴的資通訊公司」的目標不斷前進。