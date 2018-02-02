中華電信全力支持WTA台灣公開賽 週六日限時贈送(準)決賽半價票

中華電信今(2)日表示，全力支持政府舉辦國際級體育賽事讓世界看見台灣的政策，對於刻正熱鬧進行中的2018女子職業網球協會國際巡迴賽台灣公開賽(WTA TAIWAN OPEN)，為呼籲大家一起來愛台灣、替國內外網球好手們加油、送暖，特將於3日(週六)準決賽、4日(週日)決賽上午10時至下午1時30分，於比賽場地台北市和平籃球館辛亥路1號售票窗口，贈送民眾購票半價兌換券，可立即省下250元(週六)或400元(週日)。

中華電信表示，向來支持各類國際級體育賽事，本屆WTA台灣公開賽不僅完備比賽場地的通訊服務品質，俾便主辦單位將賽況即時向全球放送外，也利於觀賽民眾於現場立即進行各類訊息分享、回饋。同時更進一步，要在最精采的週六、日準決賽、決賽時段，大力邀請民眾一起力挺，設立窗口，贈送購票半價兌換券。

中華電信表示，非常歡迎民眾當天到辛亥路1號售票窗口，洽中華電信企業志工，現場秀手機，完成下列三個動作，立即獲得購票半價優惠兌換券2張，包括:(1)按讚成為中華電信CSR粉絲團的粉絲。(2)在WTA活動訊息貼文下留言：『我想到現場參與精彩賽事，回家還能用MOD看經典重播。』(3)並將此則貼文『公開』分享至個人臉書頁面。

民眾只要完成簡單的動作，就可以省下250元或400元，在全民拚經濟的年代，當然要替自己看緊荷包，中華電信強調，購票半價優惠券數量有限，領完為止，歡迎民眾踴躍索取。