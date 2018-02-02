見半導體產協總裁　蔡英文：要讓台灣成為全球最佳投資地

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（2）日上午接見國際半導體產業協會全球總裁暨執行長阿吉特‧馬諾哈（Ajit Manocha）時，強調政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳的投資地點。

蔡總統致詞時表示，去（2017）年9月與馬諾哈總裁見面時，便曾討論到4T（Free trade、talent、tax、technology investment，自由貿易、人才、稅賦、科技投資）對於半導體產業的影響。而過去一段時間以來，政府確實就是朝著提升4T的方向在努力，並且也達成了一些成果，例如去年底立法院通過的《外國專業人才延攬及僱用法》，讓外國人才在台灣能享有更好的生活及工作環境。

蔡總統指出，上次與國際半導體產業協會代表見面時，許多企業先進都提到「未分配盈餘」課稅的問題，而政府最近完成的稅改方案中，就把這個部分的稅率從10%降到5%，目的是要鼓勵企業把盈餘用於創新投資；此外，政府也持續強化產業發展所需的基礎建設，並積極擴展對外貿易關係。

蔡總統表示，台灣是目前公認全世界最有活力的市場之一，幾週前，《日本經濟新聞》公布的調查就特別指出，台灣採購經理人指數（Purchase Managers Index）達到多年來的新高，且超越日本、韓國及新加坡等國家。

另外，蔡總統也提及，台積電、日月光、華邦電子、艾司摩爾公司（ASML）及美光等重要的半導體企業，也都相繼加碼投資台灣，相信這些重要的投資會讓台灣國內的景氣及國際競爭力持續下去。

強調政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳的投資地點，蔡總統說，希望未來有更多的國際半導體業者來台灣成立研發中心或生產基地；如果有任何需要，台灣政府也會全力提供協助。