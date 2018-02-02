〈時評〉也談中油的工安事件及綠能事業

這幾個星期，台灣中油公司在幾個地點都傳出工安事故。其中，最重大的一件是1月29日清晨中油桃園煉油廠加熱爐管破裂爆炸起火。大火一直燒到儲存槽剩下20%的油料燃燒殆盡才撲滅。依照中油的說法 :「事故原因是因為第二柴油加氫脫硫工廠的加熱爐管出現問題產生爆炸」。但鍋爐未取得操作許可就開機運轉，違反工安法令最為明顯，因此中油公司被桃園市政府開罰100萬元。更因大火衍生中油桃園煉油廠何時遷廠，以及遷到那裡的問題。

中油公司怎麼了? 這是大家在問的問題。去年815全國大停電， 結果台電公司董事長沒有下台，中油公司陳金德董事長下台及經濟部李世光部長下台。由此也可以看出815大停電事件，肇因是中油公司桃園大潭天然氣電廠供氣站的一些工安問題所致。

我們不去討論其細節及補救方法，因為這半年來行政院已經做了一些調查，並提出補救的措施。據我所探聽得到的消息，815當天承包商在更換供氣閥門系統電池時，中油公司應該要有人員在現場監督。但是事後發現，中油公司這位監督仁兄並沒有在現場，而在事故之後才急忙由廠外趕回，並且在電廠入口處出了點小車禍，因此被人贓俱獲。這也是為什麼台電斷氣停電，中油董事長下台的原因之一。

中油公司這一年多來，一直到新的總經理李順欽於本週(1月31日)上任之前，主要是在劉晟熙總經理任內。而劉晟熙總經理卸任後，將轉任中油轉投資中殼潤滑油股份有限公司擔任董事長。

諷剌的是這位劉總經理及他的核心團隊，其實還蠻天才的，他們提出了一個偉大的口號，叫做「工安擴編、環保一條鞭」。 什麼叫做「環保一條鞭」？就是中油公司環保相關的業務，由總公司統一指揮，內部做了很大的裁撤及人員調動。

所謂的「工安擴編」就是擴編工安有關部門，結果工安事件頻傳。可見，所謂的「工安擴編」也是玩假的，主要是在塞一些没有工安實務的人進工安部門。這當然是有心人在運作佈局。例如說中油原有八位副總經理 ，大部分被調走，目前只剩下三位，這樣就使很多部門的執行長有晉升副總經理，進而坐八望一更上一層樓的機會。當然，更糟糕人謀不臧的事也有所聞，我們就暫時在這邊打住。

中油公司最近工安事件頻傳，我們這些外人看來，主因是內部人士鬥爭所致。 新任戴謙董事長及新任李順欽總經理，應該要好好了解目前中油的一些狀況。若任由搞公關背景的執行長在後面操控，恐會賠上中油整個公司的信譽。當然我們知道由於國際油價，以及油價計算公式的關係，中油公司去年大賺504億元，而台電只有小賺、甚至小虧。但是這並不是中油的公司經營績效。

2月1日新聞，我們也看到中油公司即將投入電動機車的自有品牌電池，並且會與Gogoro等公司合作。配合政府政策做自有的品牌電動車電池，當然是好事。但是這畢竟不是中油的強項，依我們的見解，中油公司應該將台灣目前最強項的挖井機具，及探採事業部門的這些地質專業經驗人員好好運用，投入到深層地熱的開發。對台灣「2025非核家園」政策目標，才會真正有所幫助。至於是否有自我品牌的電動車電池，相較起來是較為不重要的。

目前社會對中油的期待是，中油公司趕快轉型成能夠開發再生能源的公司，例如對於台灣地熱發電的挖井部分能夠加把勁，而不是只在中油加油站上面裝一些太陽光電設施，就說中油已經在做綠能。中油的探採事業部應該要加強，而且所謂的綠能研究所的任務也應該要更加明確。這是我們對中油公司的新任戴董事長及新任李順欽經總經理的期望！