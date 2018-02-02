「旅蛙」爆紅 內藏玩家何種心理學秘密

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日本療癒系手遊「旅蛙」爆紅，雖然只有日文介面，但自去年11月上架以來，已席捲台灣和中國的網友，下載數已突破1000萬次。時下虛擬養蛙的風潮，玩家期待蛙兒子出門、擔心他何時回家、期待他寄回、帶回的明信片和土產，心理學家也道出該遊戲反映出現代人的各種心理層面。

旅蛙遊戲火紅不只是新鮮感，也跟人際互動、心理學有關。馬偕醫院協談中心諮商心理師羅惠群接受中央社記者採訪時表示，社會心理學中有所謂「利他主義」，人是弱小的生物，如果沒有他人的幫忙可能很難存活，「幫助別人，也會回饋到自己身上」，就像每天定時拔草、養蛙，並沒有實質收穫，但幫助青蛙、看著蛙吃飯、寫字、出門旅行就覺得開心。

羅惠群說，人跟蛙是單純的關係，遊戲的設計也很質樸，也意味現代人對簡單生活、沒有爾虞我詐、期待溫暖互動的需求。

中央社報導指出，台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒則表示，養蛙遊戲是新的人機互動體驗，遊戲會火紅，也可從中嗅出商機。

林煜軒說，現代人處在資訊爆量世代，需要偶爾放空，這款遊戲設計很簡單，有「減法人生」的概念，希望簡單、單純，回歸自然，商品的設計也許就可從簡單的人性出發，不用一味追求酷炫和繁複。

引述自由時報報導，心理師盧美妏分析，遊戲中充滿安全感的依附關係、活在當下沒有未來負擔的心理、界限清晰的設置讓人感到自在，以及遊戲中的虛擬關係為人際關係增添營養成分。

盧美妏表示，「旅蛙」遊戲能夠拋開現實中對關係又期待又怕受傷害的心理，因為不管如何青蛙不管旅行多久，終究都會回家，充滿安全感。旅行青蛙提供一個只需要重視當下的關係，養蛙不必憂心未來和各種人生課題，不必為了未來而卻步，也不必為長遠規劃放棄現在的快樂。

她也提到，旅行青蛙的遊戲中有清楚的界限設置，能夠互相重視雙方，這樣的設置讓我們感到舒服、自在。旅行青蛙能夠視為一種矯正性人際經驗，遊戲中能夠投射出現實中沒有被滿足的需求，沉浸於這種與蛙的互動，可能就是投射出現實關係中所缺乏的東西。