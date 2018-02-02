海外教學志工   新手教師拓展國際視野、收穫滿滿

黃詠恩（圖中著白Ｔ及眼鏡者）與泰北學生們合照（圖片提供：黃詠恩） (來源 台灣英文新聞)
（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）利用自己的專長幫助發展中國家的人民是件很有意義的事，海外志工工作不僅讓志工深度接觸不同文化，拓展國際視野，也能在異地生活當中更認識自己。一位來自台灣的泰北志工，從教學中實際幫助弱勢學生，讓他們在短短一年從零單字量到足以能用英語簡單對話，自己更從中獲得成就感。
從小立志當教師的黃詠恩，對教學充滿熱情，大學期間也有短期海外志工經驗。中山大學外文系畢業且在高中實習半年後，為了不讓人生有遺憾，毅然決然報名 國合會志工徵選，通過面試後至泰北任海外教學志工，迄今已近二年。
二年的海外志工工作，讓詠恩更加確定「傳道授業解惑」是她所愛，志工工作結束回國後也要繼續執教鞭。詠恩表示，高中時期她遇到好老師，受益匪淺，也讓她想把這份幸福傳遞下去，幫助迷惘的學子找到人生方向與熱情。
在泰北，詠恩服務的是在華人村的華僑學校－泰北建華高中，平日晚間以中文授課教英文，學生以居住在泰北的華僑居多，他們多數人家庭經濟弱勢，在學校相當珍惜學習機會。詠恩說，第一年過去，她看到這些小孩英文進步許多，從零基礎到足以用簡單英文溝通，學生對這位來自台灣的老師表達無盡的感謝。深知學習不能間斷，她決定再留下一年，幫助更多人，教學之餘的周末，她也會到各地旅行，深度認識當地文化。
「在泰北教書的回憶很多很美好，也有很多令人感動的故事，我看到學生的良善與體貼，他們物質生活或許不好，但天性樂觀，懂得幫助更弱勢的人，樂於分享，相信一切都會好…」詠恩回憶道。
「這群學生，有些人小小年紀就懂得幫助弱勢同學，一起學習成長，我很感動。」
財團法人國際合作基金會（國合會）每年依專案媒合國人前往海外擔任國際志工，成為推展外交的無名英雄。今年國合會即將招募16位長期海外志工，以具農業、公共衛生、教育、資通訊(含GIS應用)、環境專才者為佳，另亦徵求「約旦阿茲拉克市社區居民及敘利亞難民固體廢棄物管理改善計畫」行銷專案志工，2月21日報名截止，書面審查及面試通過後，預計5月起分別派遣至尼加拉瓜、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、泰國、約旦。服務時間及招募詳情請至國合會網站志工專區查詢。連結：https://goo.gl/EZiuwf
善良樂天的泰北學生們。（圖片提供：黃詠恩）