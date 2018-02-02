海外教學志工   新手教師拓展國際視野、收穫滿滿

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導） 利用自己的專長幫助發展中國家的人民是件很有意義的事， 海外志工工作不僅讓志工深度接觸不同文化，拓展國際視野， 也能在異地生活當中更認識自己。一位來自台灣的泰北志工， 從教學中實際幫助弱勢學生， 讓他們在短短一年從零單字量到足以能用英語簡單對話， 自己更從中獲得成就感。

從小立志當教師的黃詠恩，對教學充滿熱情， 大學期間也有短期海外志工經驗。 中山大學外文系畢業且在高中實習半年後，為了不讓人生有遺憾， 毅然決然報名 國合會志工徵選，通過面試後至泰北任海外教學志工， 迄今已近二年。

二年的海外志工工作，讓詠恩更加確定「傳道授業解惑」是她所愛， 志工工作結束回國後也要繼續執教鞭。詠恩表示， 高中時期她遇到好老師，受益匪淺，也讓她想把這份幸福傳遞下去， 幫助迷惘的學子找到人生方向與熱情。

在泰北，詠恩服務的是在華人村的華僑學校－泰北建華高中， 平日晚間以中文授課教英文，學生以居住在泰北的華僑居多， 他們多數人家庭經濟弱勢，在學校相當珍惜學習機會。詠恩說， 第一年過去，她看到這些小孩英文進步許多， 從零基礎到足以用簡單英文溝通， 學生對這位來自台灣的老師表達無盡的感謝。深知學習不能間斷， 她決定再留下一年，幫助更多人，教學之餘的周末， 她也會到各地旅行，深度認識當地文化。

「在泰北教書的回憶很多很美好，也有很多令人感動的故事， 我看到學生的良善與體貼，他們物質生活或許不好，但天性樂觀， 懂得幫助更弱勢的人，樂於分享，相信一切都會好…」詠恩回憶道。

「這群學生，有些人小小年紀就懂得幫助弱勢同學，一起學習成長， 我很感動。」

財團法人國際合作基金會（國合會）每年依專案媒合國人前往海外擔任國際志工，成為推展外交的無名英雄。今年國合會即將招募16位長期海外志工，以具農業、公共衛生、教育、資通訊(含GIS應用)、環境專才者為佳，另亦徵求「約旦阿茲拉克市社區居民及敘利亞難民固體廢棄物管理改善計畫」行銷專案志工，2月21日報名截止，書面審查及面試通過後，預計5月起分別派遣至尼加拉瓜、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、泰國、約旦。服務時間及招募詳情請至國合會網站志工專區查詢。連結：https://goo.gl/EZiuwf