澎湖福朋喜來登酒店歡喜圍爐「除夕團圓饗宴」抽越南雙人來回機票!

農曆春節將有一連六天的假期，澎湖福朋喜來登酒店獻上一連串吃喝玩樂的精彩活動，邀您闔家走春圍爐，前來歡度佳節！

除夕圍爐宴集結各廳經典佳餚，推出「除夕團圓饗宴」，陪您全家歡喜圍爐。更於團圓饗宴安排了迎財神的應景表演，為來賓們討個吉利好彩頭；同時更有驚喜連連的抽獎遊戲，最大獎為越南雙人來回機票，為新春增添歡樂回憶。

除夕圍爐宴開場前(除夕(2/15)下午5點半至7點)，澎湖福朋喜來登酒店宴會廳前更搖身變為充滿年節氣息的「新春童趣市集」，結合打彈珠、射飛鏢以及折小財神等童趣攤販，喚起您那些年的兒時回憶，體驗豐富的童趣遊戲與手作藝術樂趣。

大年初一(2/16)至大年初二(2/17)14:00-16:00，澎湖福朋喜來登更有限量超值福袋活動「旺旺來福賀新年 抽抽紅包慶福袋」在狗年”袋”來滿滿福氣，每袋500元，就有機會獲得多項超值好禮！頭獎祭出澎湖福朋喜來登頂級套房-菊島大使套房，要價8萬7千6百元；二獎為豪華雙床客房，市價1萬2千5百元。另外還有多款保養好禮、餐飲美饌，百項好禮等你來拿！

2月16日澎湖福朋喜來登也會透過Line@好友(搜尋@fp_penghu)發送狗來富紅包，備妥各式餐券與春節好禮、邀請Line@粉絲試手氣、得大獎！