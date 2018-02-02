波麗士大人換新裝　藏青戰術服最獲民眾青睞

（台灣英文新聞／社會組 台北綜合報導）過去警察制服因西裝式的設計加上皮鞋，使得許多基層警員認為相當不實穿，警政署在敲定更換警察制服後，日前提出設計樣式並舉行網路投票，最後選出了以配合警察執行勤務需求為主的設計，且主顏色也由原本的淡紫白色更換為藏青色，預計今年底全面更換。

警政署昨（1）日透過署長的臉書NPA署長室公布最終票選結果，並表示共有超過七萬名民眾參與投票。

根據警政署的資料，設計公司在經過第一線警察需求調查及訪談、參考世界各國執法單位的制服，以及衡量既有成本後，提出三種設計樣式，分為舒適簡約型、專業戰術型與傳統改良型，種類包括外套、上衣、褲子、帽子、腰帶及鞋子，並有三種顏色搭配。

票選最高的第二款專業戰術型，以警察執勤的實用及適應性為主要考量，強調「與應勤裝備緊密結合、便於實戰操作、有效提升安全」三大要素。設計特點包含配合警務掛點需求，像是手持麥克風、密錄器等，而在上衣及外套上配置內開隱藏式口袋，服裝材質也全面提升，以達到符合人體工學與穿著舒適等需求。

另外，舒適簡約型以穿著舒服為第一考量，同時顧慮到警察在戶外執勤面對各種天候、勤務狀況等，需要一套適合戶外活動及機能性高的服裝，而第一款的設計也較為運動風，像是有Polo衫及棒球帽等。

而第三款傳統改良型則是延續現行警察既有的形象，保留其優點，並予以改良及更新。此外，為人詬病的艾森豪式夾克，則改為參考韓國警察穿著的軟殼衣外套。

總統蔡英文也在今日於臉書上表示，新的警察制服「不只功能性強，而且非常帥氣。」

蔡總統發文提及，去（2017）年警察節時，便承諾要儘速完成警察制服及老舊裝備的汰換，現在預算已經編列，國會也通過了，接下來政府會全力執行，支持警察。