法國沙門氏菌奶粉 恐從2005年起流出市面

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）法國乳製品大廠拉克塔利斯（Lactalis）的嬰兒配方奶去年12月爆出沙門氏菌汙染，上百萬箱的奶粉遭緊急召回。近日相關研究報告出爐，研究人員發現，該工廠2005年就曾爆出相同菌株感染，研判這10多年來生產的奶粉皆存在著汙染問題。

拉克塔利斯公司（Lactalis）去年12月初陸續爆出嬰兒配方奶染沙門氏菌醜聞，造成法國和西班牙至少38名孩童生病。這些配方奶皆是由拉克塔利斯旗下位於法國西北部（克朗Craon）的一間工廠生產。

英國BBC報導，該工廠於2005年曾爆出沙門氏菌汙染，造成146名孩童感染，隔年2006年拉克塔利斯公司將克朗工廠買下。

巴斯德研究所（Pasteur Institute）表示，雖然這12年來該工廠未再被驗出沙門氏菌，但試問這12年來，該菌到底跑哪兒去了呢？唯一的可能就是一直存在於克朗工廠中。

另外，早在2006到2016年，就有至少25人因相同菌株染病，起因很可能也是克朗工廠。

克朗工廠生產的配方奶銷售到83個國家，遍及歐洲、亞洲、拉丁美洲和非洲。雖然事件爆發後，拉克塔利斯公司已回收了近一年產量的奶粉(大約1千2百萬罐)，但在此前到底有多少嬰幼兒喝下了受汙染的配方奶呢？詳細人數恐難以估計。

拉克塔利斯執行長貝斯尼爾（Emmanuel Besnier）也坦言，此次事件恐造成拉克塔利斯公司上億歐元的損失，以及這些染病幼童的家屬提出的集體訴訟。