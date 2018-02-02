吃在嘴裡甜在心！新年蛋糕、情人節蛋糕限時販售

今（2018）情人節剛好是小年夜，但愛侶間的年度盛事怎可輕易錯過！台北君悅酒店自2月1日起至14日止，於酒店一樓的Baguette禮品‧烘焙坊販售情人節蛋糕「摯愛」，為兩人浪漫時刻增添甜蜜滋味。同時，為歡慶農曆春節到來，自2月1日起至20日止，酒店一樓的Baguette禮品‧烘焙坊也推出「狗來富」與「炮鳴新春」兩款限時蛋糕。不管是吃甜討吉利或放閃曬恩愛，台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）獻上應景好禮，讓所有人吃在嘴裡甜在心！

情人節甜蜜限定： 摯愛（6吋／NT $1,050元）

對於愛情，人們總是有不同的定義與見解，而今年推出的情人節蛋糕，以傳統心型出發，外觀是交錯的粉色與白色，象徵愛情中的溫柔與守護；內部則以香草甘納許、草莓奶餡、草莓果醬與開心果蛋糕等餡料層層堆疊，代表愛情裡會出現的各種滋味。「愛就是從『你』變成『我們』，彼此交融卻有保有各自的空間；這是我對愛的想像，也是我賦予這款蛋糕的意義。」博主廚帶著笑容，把這款蛋糕獻給天下有情人。（販售期間：2月1日起14日止）

新春開運限定： 狗來富（6吋／NT $1,080元）

造型圓滿討喜的「狗來富」蛋糕，以椰子費南雪蛋糕為基地，上頭將烏龍茶奶餡、覆盆子奶油、椰子達克瓦茲、覆盆子果醬與烏龍茶奶餡層層堆疊，呈現輕盈的繽紛口感；外頭再以紅莓鏡面、黃色巧克力以及金元寶等裝飾打造年節喜氣氛圍，是親友歡聚共享幸運的絕佳選擇！（販售期間：2月1日起20日止）

新春開運限定： 炮鳴新春（NT $180元／個）

放鞭炮應該是許多人對過年最深刻的回憶之一。這款「炮鳴新春」小蛋糕除了清爽的莓果慕斯與開心果蛋糕外，更神來一筆地使用香辣甘納許來呈現「爆竹一聲除舊歲」的年節氛圍。而小巧可愛的擬真外觀不僅讓人眼睛為之一亮，放在IG上更是吸睛指數滿點！（販售期間：2月1日起20日止）

台北君悅酒店點心房執行主廚博豊安（ Julien Perrinet ）

1982年生於法國孔卡爾諾（Concarneau）的博豊安，2002年自聖約瑟夫甜點與烘焙學校（Pastry & Bakery school St Joseph）畢業後，曾於榮獲法國最佳麵包師的Bernard Ganachaud其下擔任點心師傅；之後歷任卡達杜哈的拉賽蓋爾酒店（La Cigale Hotel）、馬爾地夫的Club Med與W Retreat & Spa Hotel，以及北京國貿大酒店等大型酒店之點心主廚，亦曾於風靡全球的米其林餐廳侯布雄Joël Robuchon（新加坡）及國際知名的TWG TEA任職甜點副主廚。

台北君悅酒店／ Baguette 禮品 ‧烘焙坊

位於台北君悅酒店一樓大廳的Baguette禮品‧烘焙坊，以深褐色系營造出當代簡約的視覺風格，量身訂作的精巧展示空間，可以看到從堅持手工精製的糕點麵包到新鮮現做的活力早餐等各式風格禮品，款款皆為法籍點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet）率領廚藝團隊發揮巧思的精采之作。此外，包括快速便捷的外帶咖啡、送禮自用皆宜的別緻禮盒與年節必備的各項精選賀禮以及多樣精緻的手工糕點，宛如時尚精品店的Baguette禮品‧烘焙坊，為糕點甜品完美詮釋「食」尚丰采。營業時間：每日上午8時至晚間8時。