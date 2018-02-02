阻跨境犯罪　外交部盼與他國司法互助

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）近來屢屢傳出國人在國外涉嫌犯罪而被當地警方拘捕，且犯案國家遍及歐洲及東南亞，為了防制此類事件頻繁發生，可能導致國人未來出國權益受損，外交部昨日表示，目前正積極強化我國與他國間的警政交流合作及司法互助，盼能有效杜絕類似情事。

除了去年傳出國人在新加坡、泰國及其他東南亞國家涉嫌詐騙被捕，近日又有大批國人遭斯洛維尼亞、克羅埃西亞，以及波蘭警方逮捕，犯案類型還不僅止於詐騙錢財，對此，外交部歐洲司司長高安昨（1）日表示，駐奧地利代表處在獲悉第一時間即派人前往探視，也進洽相關國家的警政單位。

對於國人在外犯罪案例層出不窮，高安表示外交部正持續和歐盟及相關國家研商警政交流合作及司法互助等事宜。

高安進一步指出，這牽涉到各自國家的警政與司法機關，但外交部跟駐外館處會在過程中提供協助；「如果是要簽協定或協議的話，還得經過協商及談判，這都需要時間，我們也希望在持續努力之後會有一些進度。」

此外，媒體報導外交部先前在立法院司法及法制委員會中表示，若犯嫌的護照因從事詐騙被當地國扣留，或因台灣司法機關為遣返請求而註銷，而嫌犯再度向領事事務局申請護照時，外交部得不予核發護照。

對此，外交部發言人李憲章昨日態度趨近保留，他表示這個部分牽涉的層面很廣，「不單只是外交部或是領務局的職權，還牽涉到民眾出國旅行的自由，這是憲法賦予的至高無上的權力。」

李憲章指出，如果是因為極少數人的行為，要在護照方面做比較從嚴的規定，相關單位必須有更好的配套，在法規面做出調整的同時，也得確保個人的旅行自由不受侵犯，必須從長計議，做非常周延的規劃。

外交部則再次呼籲，國人在海外商旅應提高警覺，在海外旅遊要遵守當地法令，切勿從事不法或與簽證目的不符的行為。