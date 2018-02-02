《阿富汗少女》攝影師個展來臺 臺灣拍攝系列作品首曝光

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 臺北報導）聞名世界的攝影界巨擘史帝夫‧麥柯里（Steve McCurry）在1984年就憑著《阿富汗女孩》登上國家地理雜誌封面，大獲讚譽，台北當代藝術館為促進臺灣與全球攝影藝術界語境對話，邀請攝影藝術家史帝夫‧麥柯里首度於臺灣舉辦大型個展，除了展出歷年經典名作，包括《阿富汗少女》、《印度沙塵暴》、《飛行的男孩》、《斯里蘭卡漁夫》，以及展前先行來臺拍攝首次發表的作品，總共近130幅蔚為可觀。

Sharbat Gula, Afghan Girl. Peshawar, Pakistan, 1984. ©Steve McCurry

史帝夫‧麥柯里（Steve McCurry）1950年出生費城，1974年畢業於賓州州立大學藝術及建築學院取得攝影及歷史學位，從事兩年新聞攝影後前往印度展開自由攝影生涯。1979年起麥柯里數度穿越巴基斯坦邊界，喬裝成當地人深入阿富汗戰區，1984年時在難民營拍攝出《阿富汗女孩》（Afghan Girl），其不安卻堅毅的翠綠色眼眸，直視著人心最深處的撼動，並於1985年登上《國家地理雜誌》封面，成為最廣為人知的經典代表作，1986年加入馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos），展開了行經全球的攝影生涯。​

Kabul, Afghanistan, 1992. ©Steve McCurry

秉持他過人的勇氣與冒險精神，還有細膩深刻的洞察力，拍攝的作品不僅色彩濃烈絢麗，且超越文化和語言的隔閡，傳達精采動人的故事。其精湛的攝影，獲得無數攝影獎項，包括：『羅勃卡帕金牌獎』（Robert Capa Gold Medal）、國家攝影記者協會『年度最佳雜誌攝影師』、『世界新聞攝影獎』（World Press Photo）、《Life雜誌》『世界攝影獎』（World Photo Winner）…等。

為豐富民眾的觀展體驗，本展在THERMOS膳魔師的支持下，設計了一系列量身打造、呼應作品意象的多媒體空間裝置，為史帝夫‧麥柯里巡迴世界各地的展覽中之首見，充分展現了臺灣豐沛的創造力與創新科技。對於東方文化深感興趣的麥柯里，展覽籌備期間探訪圓山飯店、龍山寺、金山、九份、大溪等富有歷史人文色彩的地區，延續《On Reading》系列拍攝計畫，此外還特地拜訪台灣知名攝影師柯錫杰，開啓東西方攝影文化交流新契機。

展覽名稱「晃|影－’S Wanderful | Making Pictures」強調麥柯里晃遊世界街頭拍照的習慣，以及即興捕捉人性行為的意象，發展出結合漫遊（wander）與奇觀（wonder）的標題，希冀藉此拓展民眾觀看世界與故鄉的視窗！