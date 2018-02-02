美議員提名香港雨傘運動成員 角逐諾貝爾和平獎

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）、紐澤西州眾議員史密斯（Christopher Smith）及4名民主、8名共和兩黨等12名國會議員於1月31日聯合致信挪威諾貝爾獎委員會，提名2014年香港雨傘運動的主要成員，黃之鋒、羅冠聰、周永康三人及整個香港雨傘運動角逐今(2018)年諾貝爾和平獎。

綜合各媒體報導，信函指出，雨傘運動的領導人因為倡導民主與自由而面臨愈來愈多的壓力、拘禁和罰款。雖然香港民主運動面臨中國共產黨和香港政府的巨大反對，這些年輕領導人仍為香港福祉不斷奮鬥。

另外，這項提名是希望表彰雨傘運動以和平抗爭捍衛「中英聯合聲明」保障的高度自治與公民自由，以謀求政治改革與香港自決的努力。而曾經參與香港雨傘運動的周庭，也是和黃之峰創立新政黨香港眾志的成員之一，最近才被香港政府取消311立法會補選的參選資格，因而引起國際關注。

《中央社》報導，爆發於2014年9月26日的香港雨傘運動是香港發生的公民抗議運動，示威者在包括中環等多個主要幹道，爭取香港特區行政長官選舉的公民提名權。因為運動過程中示威者面對警方驅離時使用雨傘抵抗，被媒體稱為「雨傘運動」。