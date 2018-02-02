喝咖啡恐致癌？美國加州要求業者加「警語」

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 美國非營利組織「有毒物質教育與研究委員會」（CERT）於2010年引用《六十五號提案》向「星巴克」（Starbucks）以「烘焙咖啡時會釋放丙烯醯胺（acrylamide）」有可能致癌的化學物質向業者提出訴訟，本案判決近幾個月將出爐。

綜合媒體報導，美國加州自1986年開始實施「安全飲用水及有毒物質法案」(又稱六十五號提案)，州政府須公佈及更新已知可導致癌症、先天性缺陷及其他生殖傷害的化學物質清單；且要求貨銷加州的企業，若產品內含前列名單上的化學物質，就得提供「清晰且合理」的警告。

加州在1990年將烘培咖啡豆會產生的丙烯醯胺列為可能致癌物質。CERT於2010年向洛杉磯郡高等法院提起訴訟，指出星巴克、7-11和西雅圖咖啡等販賣咖啡的商店並未提出清楚、合理的警告，也未告知顧客喝咖啡可能會使他們攝入會致癌的化學物質丙烯醯胺。因此提出訴訟，要求店家張貼咖啡含丙烯醯胺的「可能致癌」物質的潛在風險，否則將被處以罰鍰。

咖啡業者則反駁，咖啡的丙烯醯胺含量在合法安全範圍內，其他業者認為，咖啡有益健康，這場官司只會混淆消費者視聽。但有鑑於「肯德基」薯條十一年前因為沒有加註警語而敗訴，有業者已同意和解，並加註警語。