〈時評〉婦聯會吃國人夠夠

在蔣介石統治的黨禁、報禁年代，「黨」這個字不是普通名詞，而是專有名詞：它專指的中國國民黨！

方其時也，說黨國一體其實還算是客氣，嚴格講，是「黨」騎在整個國家上面，否則又怎會有黨國一詞？而蔣介石既然是「黨」永遠的總裁，蔣介石顯然又騎在整個「黨」上面。這麼一分析下來，結論就是：蔣介石騎在整個國家上面，整個國家都在其宰制掌控之下！

在「國家就是蔣家」、「蔣家就是國家」的時空背景下，除非是蔣家人或蔣介石授權首肯，否則，誰膽敢挑戰憲法明定的集會、結社自由，下場極大可能就是「被自由」到綠島去集會、結社！

職是，蔣介石的老婆蔣宋美齡集結一票三軍官夫人於1950年4月17日成立的中華民國婦女反共抗俄聯合會（簡稱婦聯會），蔣介石的兒子蔣經國在擔任國防部總政治作戰部主任時於1951年10月31日籌組成立的軍人之友社，同一個蔣經國又夥同一群黨棍於1952年10月31日成立的中國青年反共救國團（簡稱救國團），都是特許成立的特權組織殆無疑問。

蔣介石兼任團長、蔣經國當首位主任的救國團，原隸屬於國防部總政治部，經費財源是國庫還是私人腰包，再清楚不過了！婦聯會除了與軍人之友社瓜分來自於政府對進出口結匯強制徵收的勞軍捐外，還另有接收日產、影劇票附捐、棉紗附捐、防衛捐供其運作之經費，這些組織日後再怎麼變身，都無法否定其原始資產來自接收日產以及搜刮民脂民膏（美其名為這個捐、那個捐）的事實！

婦聯會宣稱做了許許多多勞軍和眷村捐建工作，對國軍孤雛也寫下一篇篇感人熱淚的故事，這些，沒人可以否認。但是，連資金來自於善男信女私人捐贈的慈濟，都要接受各界的嚴格檢驗了，資金來自於接收日產以及政府巧立名目徵收的稅捐的婦聯會，憑什麼不必接受檢驗？說做了許多豐功偉業，所以一切的一切就都沒問題？說年代太久遠了，收支的來龍去脈已難以考究，那近十年、廿年的帳總可以端出來給大家瞧瞧吧？總不能說，六十幾年來，有多少收入，有多少支出，又支出到那，這些全部「不知道」，只知道現在還剩下381億，請國人相信，這一切都是真的，也都沒問題？

婦聯會抗拒還財於民，刊登報紙廣告聲稱「我們願意主動把辛苦積蓄的資產，極大多數拿出來做社會急需的公益，指定用途，專款專用」，真是刀叉吃人肉還不吐骨頭！專做無本生意的，還說它的資產是「辛苦積蓄的」，吃人夠夠此其一；被動都不願意配合了，還好意思說主動如何如何，睜眼說瞎話此其二；專制獨裁時代橫徵暴歛人民的資產，在佔地為王、坐地分贜的時空一去不復返後，識時務地將原先打家劫舍搜刮來的一應財物物歸原主，是天經地義，是道德底線，還扯什麼「拿出來做社會急需的公益，指定用途，專款專用」，寡廉鮮恥此其三。

憑這三點，黨產會、內政部對享受慣特權，不把尊重、道德勸說放在眼裡的婦聯會辜嚴倬雲們再釋出善意，再遞上敬酒，都是自取其辱、浪費時間，賞以罰酒才是正辦！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）