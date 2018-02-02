勞基法修正案「鬆綁七休一」  勞動部指嚴格把關

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）勞基法修正案的鬆綁七休一跟輪班間隔例外行業在31日預告，外界質疑勞動部照單全收，勞動部主秘陳明仁1日否認。勞動部說，七休一鬆綁是由中央目的事業主管機關與勞動部嚴格雙重把關，並不會照單全收。

勞動部也發出新聞稿強調，有關媒體報導「勞動部預定於2月2日預告鬆綁例假七休一規定，粗估300萬名勞工都可能面臨連上12天班，政府毫無把關」等純屬誤解。

新修正的勞基法3月上路，勞動部31日公布可連續上班12天的38個行業，包括客運、貨運、食品製造業等，可在春節、特定節日時放寬七休一規定；輪班間隔由11小時縮短為8小時的行業，僅開放台鐵，及台電、中油、台糖等國營事業輪班人員一年內適用，預估影響至少300萬名勞工，勞動部2日將預告，對外收集意見。



針對外界質疑把關機制失靈，勞動部主秘陳明仁接受其它媒體訪問時強調，目的事業主管機關送案，勞動部並不會照單全收。陳明仁舉例，旅行業向勞動部提出國內外都需要鬆綁七休一，但最後勞動部考量後認為國內根本不需要，因此僅放寬旅行業勞工在國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務時，可以鬆綁七休一。



根據中央社報導，勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨補充，像是交通部船舶運送業也是希望可以在因應天候、海象或船舶貨運作業納入鬆綁七休一；內政部營造業也希望因應天候、施工工序或作業期程可以納入鬆綁七休一，都因為沒有勞工意見，被勞動部保留。



勞動部說，七休一鬆綁是由中央目的事業主管機關與勞動部雙重把關，先經中央目的事業主管機關就行業需求會商勞雇團體，並評估確有必要適用例外規定後，報請勞動部同意。



