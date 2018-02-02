中華電信2/1獨家開賣Sony Xperia XA2

SONY粉絲有福了！中華電信今(1)日宣布，推出獨家新機Sony Xperia XA2，搭配中華電信精選999購機方案，租期30個月，只要3,790元，再送空壓背蓋並享MOD指定包月影片暢看一年。去年超熱賣的高階旗艦機Sony Xperia XZ Premium，現在搭配大4G購機方案月付1,399元，搭配30個月，可享降價優惠2,000元，現在購機只要6,990元，獨家再贈送價值2,100元的SUQQU時尚腮紅。此外，Sony Xperia L2今日同步開賣，搭配大4G購機方案月繳799元，30個月，手機0元帶回家，中華電信貼心推出三大手機超值好康優惠，讓你大省荷包，用新機迎新年！

中華電信獨家推出的Sony Xperia XA2新機，具備酷夜黑/紳夜藍/耀夜銀/甜夜粉四款顏色，此款新機具備旗艦級的主相機、120度超廣角自拍相機，能讓更多朋友入鏡，更擁有超高感光度，在低光源下拍攝依然明亮，就算夜拍也不怕！現在搭配中華電信精選999購機方案，合約期間上網流量吃到飽，手機只要3,790元，再贈送空壓背蓋並享指定MOD包月影片暢看一年，獨家優惠只到107年2月28日止，中華電信讓你輕鬆以中階價格享受旗艦規格！此外，今日開賣的Sony Xperia L2新機，搭配大4G購機方案月繳799元，30個月，手機直接0元帶著走。中華電信另推出感恩加碼送，限時加碼前15個月上網吃到飽、超過55,000個Wi-Fi熱點免費用、網內語音通話費前7分鐘免費，再加送45分鐘，兩大新機搭配超值優惠，SONY粉絲快到中華電信搶購！

不僅新機有優惠，去年超熱門旗艦新機Sony Xperia XZ Premium，中華電信再加碼推出優惠價及超值好禮，即日起至107年2月28日止，選擇搭配大4G購機方案月付1,399元，30個月，手機直接降價2,000元，現在只要6,990元，加上老客戶或行動VIP再享購機折價最高5,000元，手機最低不到2,000元就能帶回家。此外，選購鏡紅或是中華電信獨家鏡粉色，加碼贈送SUQQU時尚腮紅好禮。快趁年前辦新機，中華電信就要讓你擁有好氣色、用超炫美機迎新年！