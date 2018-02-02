臺灣企銀寒冬送暖捐贈北港身心障礙者福利協會

大愛列車駛出站送愛至各地，臺灣企銀秉持關懷社會，積極參與社會公益，連續7年持續辦理寒冬送暖捐助各弱勢團體及資助偏鄉學童教育資源，如同滿載貨物的列車不惜路途遙遠，將愛與關懷親送至窮鄉僻壤，期望發揮正面能量，善盡企業社會責任，今年臺灣企銀寒冬送暖活動，共贊助39個慈善公益團體，所捐助的對象是由全省125家分行透過訪視鄰近社區相關社福機構並篩選後提出，真正落實「深耕社區、回饋鄉里」服務理念，本次由該行黃博怡董事長親自送暖送愛至北港身心障礙者福利協會。

北港身心障礙者福利協會以擴展身心障礙者生活領域，健全身心健康，爭取身心障礙者福利，落實政府社區化福利政策，協助身心障礙者就醫、就學、就業、就養等服務。辦理「快樂窩照顧關懷據點計畫」及「支持性就業服務計畫」，皆獲縣府評鑑為甲等。秉持對人的基本尊嚴與尊重原則熱心推動每一項服務方案，為身障者服務帶入新的紀元。

黃博怡董事長指出，臺灣企銀寒冬送暖活動持續至今已經7年，每年平均捐助40個公益團體，包含育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體。每年歲末透過寒冬送暖活動，支持基層社福機構對弱勢族群的照護，讓台灣多一分溫暖的力量，並幫助社會更臻美善。

臺灣企銀成立至今已邁入第二個一百年，以輔導中小企業為基石，見證台灣經濟起飛、携手企業、登峰共榮，並長期秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力。另臺灣企銀響應政府政策與社會議題，推出安養信託、身心障礙者養護信託等相關業務，期盼結合金融專業，提供切合社會需求之金融服務，並與各界攜手創造美好社會。