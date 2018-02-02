詹皓晴與搭檔芭波斯拿下女雙4強門票

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 台灣網球好手詹皓晴在WTA台灣賽又帶來好消息。這次與澳網女雙冠軍來自匈牙利的芭波斯(Timea Babos)搭檔，以直落二擊敗日本組合穂積絵莉和波形純理取得4強賽的門票。

芭波斯昨日有女單以及女雙兩場賽事。她在中央球場的第一場單打賽事鏖戰超過三小時，因此原本預估與詹皓晴的賽事延後至昨日晚上8點10分才開打。

詹皓晴與芭波斯在開局就來勢洶洶，連下五局，以 6-1 收下第一盤。到了第二盤，原本詹皓晴與芭波斯有著5-1的領先，不過遭逢亂流，日本雙人檔連追3局把比分追至4-5。不過詹皓晴與芭波斯仍能穩住陣腳，讓穂積絵莉和波形純理無緣上演反超戲碼。

他們將在明(3)日的四強賽對上日本女將日比野菜緒以及喬治亞好手卡拉珊尼克芙(Oksana Kalashnikova)的跨國聯軍。詹皓晴表示：「對手球速快，但比賽時容易大起大落，若對方打順時，我和搭檔要能維持住狀態，我想那將是一場精采的比賽。」

WTA台灣賽已於1月29日在台北和平籃球館展開。門票已從2018年1月1日中午12:00起，在tixCraft拓元購票系統開賣，依日期、樓層區域不同，票價自台幣200至 1000元不等，想近距離目睹世界頂尖球星精湛球技與迷人風采，就千萬不要錯過！