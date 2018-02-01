理專挪用資金又溢收卡費　花旗遭重罰850萬

​（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）金管會今(1）日宣布，花旗信義分行前行員，涉嫌私下保管客戶空白單據，自製不實對帳單給客戶，推薦客戶投資非該行提供的金融商品，以及私下與客戶為資金往來等情事。

蘋果報導，涉及爭議的匯款交易始於2010年4月，爭議匯款金額逾2000萬，顯示該行內控制度未確實執行，處600萬罰鍰。



此外報導指出，花旗信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤等涉及缺失，因帳務系統設定錯誤，導致花旗銀對30萬信用卡戶「多收」了3100萬元，平均每戶溢收款約100元。

銀行局官員說，主因有兩位信用卡戶發現，自己已經設定了「自動扣款」，但卻又被花旗銀多收循環利息和滯納金，向花旗銀反映後，花旗銀全面徹查，才發現大事不妙。金管會也另外對此懲處250萬罰鍰。



官員表示，花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項，都是花旗銀在台發展後的首例。



對此，花旗表示，此次案件皆係花旗銀行發現後，主動向主管機關呈報，於第一時間採取必要措施，以確保客戶權益。少部分應調整的信用卡交易帳務處理，目前已幾近完成。



花旗稱該行擁有嚴謹的內控機制，並有完善的行為準則，嚴格規範員工的行為，也禁止員工與客戶不當往來。關於理專一案，實屬獨立個案，為查明案情以確保客戶及銀行權益，該行已採取適當法律途徑。

鑒於此案已進入司法偵查程序中，該行不便對外說明案件細節。花旗已檢視並採取必要措施，請客戶放心。

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