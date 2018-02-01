（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婦聯會(中華民國婦女聯合會)主任委員雷倩今(1）日表示，婦聯會將全面改選常委，她絕不參選，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎」；她並表示將提告人格污衊。
婦聯會昨(1月31日)決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會今(2月1日)隨即召開臨時委員會，基於人事、財務、業務等4大理由，認定婦聯會為中國國民黨附隨組織。
中央社報導，雷倩今下午召開記者會指出，她從去年12月24日被選為主委以來，所心心念念的就是保護婦聯會，有些人不斷地說，12月25日就答應要簽約，今天也有某人在污衊她們說，昨天才否決行政和解，今天就被處理，是合謀，「這些對人格的污衊絕不可能接受」。
雷倩說，她很痛心地知道有些常委不斷在外面說，12月24日就被選任，12月25日就去同意簽約，才會造成今天的結果。有一個李正皓先生所做的不實指控，過去她曾經隱忍，目的是為了保護婦聯會，但是士可殺不可辱，對於她個人人格的污衊，包括婦聯會會員潘維剛、談海珠、律師葉慶元所做的各種公開不實指控，「我一定儘速委請律師提告，就誹謗名譽的部分，主張我應有的法律權益」。
媒體追問，除了法律戰，還有其他方法嗎？她說，所有人說可以做的事，以前都曾試過，試了2年，在她進來前，婦聯會已經試了1年多，「孤軍奮戰，從無奧援，今天講話那麼大聲的人，當時在哪裡？」
中央社引述雷倩說，全面改選的時程還不確定，一邊要因應黨產會調查，會確定盡快全面改選，「因為對方要求要全面改選常委會重選主委，既然這是民主要求，我們一定會順應他們的要求」。
她說，這是婦聯會轉型的機會，能不能轉型成為一個真正的民主組織，她希望在現行章程底下，能夠想盡辦法做這件事。
她並強調，她不參選，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎？絕對不可能」。
婦聯會將全面改選 雷倩：我絕不參選
雷倩說：「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎」；她並表示將提告人格污衊。
（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婦聯會(中華民國婦女聯合會)主任委員雷倩今(1）日表示，婦聯會將全面改選常委，她絕不參選，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎」；她並表示將提告人格污衊。