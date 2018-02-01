菲律賓首批納卯市直聘員工抵台

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 桃園採訪報導) 義美食品首批於納卯市海外直聘的移工今(1)日凌晨抵台，在稍做休息以及飽餐一頓後，正式分發至各部門，成為義美大家庭的一份子，並於位在南崁的工廠參加員工職前訓練。

義美食品所提供的職前訓練除了告知移工完整的法規知識、公司歷史以及致力於提升食品安全之企業形象，更提醒員工自身權利以及理財相關知識，對外籍同仁無微不至的照顧可從細節中容易查覺出來。除此之外，因外籍同仁未來將於生產線上工作，教育訓練講者特別強調食品原料安全以及前線作業員的個人衛生。

此批來自納卯的先驅移工們象徵著義美食品與台菲各相關部門密切的合作，除了呼應新南向政策外，更是台灣企業的楷模。移工在台生活不易，薪資還得寄回母國養活一家老小，義美食品於去年11月份特別至納卯市(Davao)及馬尼拉(Manila)進行海外直聘，讓移工不再受龐大仲介費壓得喘不過氣，能夠實賺實拿，不需再被剝一層皮，而且義美還支付他們來台機票費用。

台灣產業線勞工短缺，不少科技大廠及企業皆派員至菲律賓首都馬尼拉招工，往年義美食品也不例外，然而菲律賓南北發展不均，位於南部島嶼的應徵者需支付昂貴交通費特地前往馬尼拉面試，費用可能是他們近一個月的薪水，為體恤菲律賓南部人才地理上的劣勢，義美食品在去年特別前往南部棉蘭島納卯市招工，成為臺灣第一個至菲律賓納卯市直聘外籍員工的企業。

義美食品表示，第二批直聘員工將於三月初陸續抵台，公司未來也將陸續前往菲律賓進行直聘的活動。