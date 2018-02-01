中國新發射衛星　赫然傳回台北市區高解析照

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）最近由中國航太科技集團研製的「 高景一號」03/04衛星傳回首批高清(高解析)圖片，圖像指標再進一步，意味中國首個0.5米高解析度商業遙感衛星星座、四星組網完成。

中國媒體報導，首批傳回的照片共有6張，其中赫然包括台灣重要地標之一的台北101、以及台北市政府與國父紀念館，圖片相當清晰，連街道都可分辨出來。

中國媒體報導稱，「 高景一號」03/04衛星傳回的高解析度影像，從中國故宮到滇池，從三亞到台灣，從杜拜國際機場到哈里發塔，都包括在內。其中台灣的照片包括樓高508公尺的101大樓，「仔細觀察可以看出層層相疊的建築特色」。

圖為「 高景一號」03/04傳回的杜拜機場影像。翻攝自中國網路

大約半個月前，也就是今(2018)年1月9日，「 高景一號」03/04衛星由長征二號丁運載火箭，以一箭雙星方式成功發射，是中國2018開年的首次衛星發射(如下圖)。

中國媒體報導指出，「 高景一號」03/04衛星進入預定軌道後，與同軌道的「 高景一號」01/02衛星組網運行。「 高景一號」四星組網，觀測效能大幅提高，可達到全球任意地區一天內重訪，全球80%以上地區可每天兩次重訪。同時還可以邊拍邊傳，大幅提高圖像傳輸效率。

中國宣稱「 高景一號」將為全球用戶，提供全天候對地遙感資料服務，和應用系統解決方案，廣泛服務於政府管理、農林水利、資源環境、應急減災、互聯網、金融保險等眾多傳統及新興行業。

翻攝自中國網路