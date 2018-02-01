非法翻譯動漫 日警逮捕5名中國籍「漢化組」成員

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導) 日本動漫風靡亞洲，在現今網路時代，不少所謂的「漢化組」時常在網路上將日本漫畫翻譯成中文，甚至在日本動畫中置入中文字幕，供網友免費觀看。然而這已違反著作權法。昨(31)日，日本警方依涉嫌違反著作權法的罪名，共逮捕5名中國籍男女。

根據《朝日新聞中文網》報導，日本京都、山口、靜岡、三重與島根5府縣的警方昨日對外表示，由於嫌犯在未經作者同意的情況下，擅自將日本作者的漫畫等著作翻譯成中文，並上傳到中文網站供人自由點閱，已依違反《著作權法》，因此遭到逮捕。

日本警方研判，其中數名嫌犯應為「漢化組」成員。「漢化組」疑似係從事違法翻譯和在網路散佈相關翻譯內容的中國團體。據了解，當事人已坦承罪行，並聲稱是因為「想讓朋友看所以翻了」等犯罪動機。

據該5府縣警方表示，2015年1月起至今年1月，5名嫌犯明知相關行為違法，仍發佈其翻譯的日本漫畫、遊戲作品與遊戲雜誌到特定中文網站上，供網友免費閱覽。其中翻譯的作品包括漫畫《只想告訴你》、遊戲《遊戲王ARC-V 雙重戰力 特別版》等。

遭京都府與山口縣警方逮捕的嫌犯，分別是名古屋大學留學中的24歲女子，以及櫻美林大學研究所留學中的25歲女子。2人皆坦承為漢化組成員，這是日本警方首次在國內逮捕該中國團體的成員。據悉，成員是透過線上招募，並共同分攤翻譯與發布等作業事項。